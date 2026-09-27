Asesinan a dos hombres a tiros en Barrio Obrero

Dos hombres fueron asesinados a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:35 a.m., en la calle 18, en Barrio Obrero.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a dos hombres sin vida y con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Uno de los occisos estaba en el interior de un auto Hyundai Venue azul del 2024 y el otro estaba sobre el pavimento, al lado del vehículo.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.