Asesinan a dos hombres a tiros en Barrio Obrero
Uno de los occisos estaba dentro de un auto
27 de septiembre de 2026 - 6:20 AM
27 de septiembre de 2026 - 6:20 AM
Dos hombres fueron asesinados a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en San Juan.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:35 a.m., en la calle 18, en Barrio Obrero.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar.
Cuando llegaron los agentes, encontraron a dos hombres sin vida y con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
Uno de los occisos estaba en el interior de un auto Hyundai Venue azul del 2024 y el otro estaba sobre el pavimento, al lado del vehículo.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 330 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 334 registrados a la misma fecha en el 2025.
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