Sismo de 4.8 sacuda la zona oriental de República Dominicana
El epicentro se registró en un municipio de la provincia de San Pedro de Macorís
27 de septiembre de 2026 - 6:17 PM
27 de septiembre de 2026 - 6:17 PM
La Red Sísmica de Puerto Rico ajustó a 4.8 la magnitud del sismo que ocurrió esta tarde en la zona oriental de República Dominicana.
Al momento, no se han reportado daños ni personas afectadas.
El movimiento telúrico se registró a las 5:49 p.m. hora local (21:49 GMT), a una profundidad de 124 kilómetros y con epicentro en el municipio de Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís, al este del país, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico de los Estados Unidos.
El epicentro del sismo se ubicó a 95 kilómetros de profundidad y a 213.85 kilómetros al oeste-noroeste de Mayagüez, Puerto Rico.
Aunque el movimiento telúrico ocurrió más cerca de la isla vecina, puertorriqueños de distintas zonas reportaron en las redes sociales que lo sintieron. Según la Red Sísmica de Puerto Rico, no hay aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.
🌎 Nearby Earthquake | Terremoto Cercano 🕒 Sep 27th • 5:50 PM AST PTWC: Preliminary M5.2; no tsunami threat for PR/USVI. | M5.2 preliminar; sin riesgo de Tsunami. #PRwx #USVIwx https://t.co/OGKPPMjvWn— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 27, 2026
Más temprano, a las 6:07 a.m., se registró otro sismo de magnitud 4.3, con epicentro próximo a San Antonio de Guerra, en Santo Domingo.
En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. El último de gran magnitud se registró el 22 de septiembre de 2003. El sismo, de magnitud 6.5, dejó tres personas fallecidas y provocó graves daños en viviendas y centros comerciales.
El terremoto más catastrófico del que se tiene registro en República Dominicana ocurrió el 4 de agosto de 1946. Tuvo una magnitud aproximada de 7.8 y provocó un tsunami con olas de más de nueve pies de altura (2.7 metros) que, según estimaciones, causaron más de 1,000 muertes, de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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