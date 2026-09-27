Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de septiembre de 2026
86°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sismo de 4.8 sacuda la zona oriental de República Dominicana

El epicentro se registró en un municipio de la provincia de San Pedro de Macorís

27 de septiembre de 2026 - 6:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Red Sísmica de Puerto Rico, el movimiento fue de magnitud 5.2. ((Captura/ Red Sísmica de Puerto Rico))
Por Servicios combinados

La Red Sísmica de Puerto Rico ajustó a 4.8 la magnitud del sismo que ocurrió esta tarde en la zona oriental de República Dominicana.

RELACIONADAS

Al momento, no se han reportado daños ni personas afectadas.

El movimiento telúrico se registró a las 5:49 p.m. hora local (21:49 GMT), a una profundidad de 124 kilómetros y con epicentro en el municipio de Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís, al este del país, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico de los Estados Unidos.

El epicentro del sismo se ubicó a 95 kilómetros de profundidad y a 213.85 kilómetros al oeste-noroeste de Mayagüez, Puerto Rico.

Aunque el movimiento telúrico ocurrió más cerca de la isla vecina, puertorriqueños de distintas zonas reportaron en las redes sociales que lo sintieron. Según la Red Sísmica de Puerto Rico, no hay aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Más temprano, a las 6:07 a.m., se registró otro sismo de magnitud 4.3, con epicentro próximo a San Antonio de Guerra, en Santo Domingo.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. El último de gran magnitud se registró el 22 de septiembre de 2003. El sismo, de magnitud 6.5, dejó tres personas fallecidas y provocó graves daños en viviendas y centros comerciales.

El terremoto más catastrófico del que se tiene registro en República Dominicana ocurrió el 4 de agosto de 1946. Tuvo una magnitud aproximada de 7.8 y provocó un tsunami con olas de más de nueve pies de altura (2.7 metros) que, según estimaciones, causaron más de 1,000 muertes, de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Tags
República DominicanasismoBreaking NewsPuerto RicoRed Sísmica de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 27 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: