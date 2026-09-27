Sismo de 4.8 sacuda la zona oriental de República Dominicana

La Red Sísmica de Puerto Rico ajustó a 4.8 la magnitud del sismo que ocurrió esta tarde en la zona oriental de República Dominicana.

Al momento, no se han reportado daños ni personas afectadas.

El movimiento telúrico se registró a las 5:49 p.m. hora local (21:49 GMT), a una profundidad de 124 kilómetros y con epicentro en el municipio de Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís, al este del país, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico de los Estados Unidos.

El epicentro del sismo se ubicó a 95 kilómetros de profundidad y a 213.85 kilómetros al oeste-noroeste de Mayagüez, Puerto Rico.

Aunque el movimiento telúrico ocurrió más cerca de la isla vecina, puertorriqueños de distintas zonas reportaron en las redes sociales que lo sintieron. Según la Red Sísmica de Puerto Rico, no hay aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

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🌎 Nearby Earthquake | Terremoto Cercano 🕒 Sep 27th • 5:50 PM AST PTWC: Preliminary M5.2; no tsunami threat for PR/USVI. | M5.2 preliminar; sin riesgo de Tsunami. #PRwx #USVIwx https://t.co/OGKPPMjvWn — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 27, 2026

Más temprano, a las 6:07 a.m., se registró otro sismo de magnitud 4.3, con epicentro próximo a San Antonio de Guerra, en Santo Domingo.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. El último de gran magnitud se registró el 22 de septiembre de 2003. El sismo, de magnitud 6.5, dejó tres personas fallecidas y provocó graves daños en viviendas y centros comerciales.