UIA ratifica aumento salarial propuesto para su matrícula

Arecibo - La matrícula de la Unión Independiente Auténtica aprobó este domingo, en asamblea, el Plan de Clasificación y Retribución (PCR) propuesto por la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para aumentar el salario de sus empleados a $12 la hora, en una primera escala, y $12.25 en la segunda.

José Cajigas Romero, presidente de la unión que representa a los empleados de la AAA, explicó que, aunque la meta era elevar el salario base a $12.50, accedieron, mediante votación, a ratificar los $12, que entendían era “lo mínimo” que podían bajar de su propuesta.

El aumento acordado pasa ahora ante la consideración de la Junta de Gobierno de la AAA, que convocaría una reunión extraordinaria para evaluarlo y aprobarlo.

“El PCR que está aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ahora, después de 30 días, pasaría a entrar en vigor lo que son las enmiendas, que van a pasar a la Junta de Gobierno de AAA. Eso puede tardar un poco el proceso”, afirmó el líder sindical.

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La UIA decretó un voto de huelga, el 18 de agosto, tras no llegar a un acuerdo con la administración de la AAA para implementar un alza salarial base de $12.50.

“El voto de huelga, si es necesario, tenemos la confianza de los compañeros y pasamos su aval, pero llegamos a un acuerdo y no va a hacer falta (la huelga)”, explicó Cajigas, en entrevista con El Nuevo Día, tras la asamblea celebrada en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina Reyes, en Arecibo.

Originalmente, la AAA propuso un PCR –que posteriormente fue aprobado por la JSF– que aumentaría el salario de $10.50 a $10.90, pero la UIA rechazó esa cuantía.

En una segunda ronda de negociaciones, la corporación pública aumentó su propuesta a $11.74, una oferta que también fue rechazada por el sindicato, que insistió en su cifra original.

Los directivos de la AAA han reconocido que la corporación pública enfrenta problemas de contratación de empleados, y que uno de los factores está ligado al bajo salario que ofrece. También habían planteado, sin embargo, que los incrementos que proponían eran cónsonos con lo que se paga en la industria en Estados Unidos.