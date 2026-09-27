Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de septiembre de 2026
92°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

UIA ratifica aumento salarial propuesto para su matrícula

Aunque habían solicitado un incremento de $12.50, la unión accedió a la oferta de la AAA para elevar el salario mínimo a $12

27 de septiembre de 2026 - 1:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aumento pasa ahora por la Junta de Gobierno de la AAA, que convocaría una reunión extraordinaria para evaluarlo y aprobarlo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Arecibo - La matrícula de la Unión Independiente Auténtica aprobó este domingo, en asamblea, el Plan de Clasificación y Retribución (PCR) propuesto por la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para aumentar el salario de sus empleados a $12 la hora, en una primera escala, y $12.25 en la segunda.

RELACIONADAS

José Cajigas Romero, presidente de la unión que representa a los empleados de la AAA, explicó que, aunque la meta era elevar el salario base a $12.50, accedieron, mediante votación, a ratificar los $12, que entendían era “lo mínimo” que podían bajar de su propuesta.

El aumento acordado pasa ahora ante la consideración de la Junta de Gobierno de la AAA, que convocaría una reunión extraordinaria para evaluarlo y aprobarlo.

“El PCR que está aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ahora, después de 30 días, pasaría a entrar en vigor lo que son las enmiendas, que van a pasar a la Junta de Gobierno de AAA. Eso puede tardar un poco el proceso”, afirmó el líder sindical.

La UIA decretó un voto de huelga, el 18 de agosto, tras no llegar a un acuerdo con la administración de la AAA para implementar un alza salarial base de $12.50.

“El voto de huelga, si es necesario, tenemos la confianza de los compañeros y pasamos su aval, pero llegamos a un acuerdo y no va a hacer falta (la huelga)”, explicó Cajigas, en entrevista con El Nuevo Día, tras la asamblea celebrada en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina Reyes, en Arecibo.

Originalmente, la AAA propuso un PCR –que posteriormente fue aprobado por la JSF– que aumentaría el salario de $10.50 a $10.90, pero la UIA rechazó esa cuantía.

En una segunda ronda de negociaciones, la corporación pública aumentó su propuesta a $11.74, una oferta que también fue rechazada por el sindicato, que insistió en su cifra original.

Los directivos de la AAA han reconocido que la corporación pública enfrenta problemas de contratación de empleados, y que uno de los factores está ligado al bajo salario que ofrece. También habían planteado, sin embargo, que los incrementos que proponían eran cónsonos con lo que se paga en la industria en Estados Unidos.

La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizó una manifestación frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas.La protesta surgió luego de un mensaje emitido en la noche del martes por la gobernadora Jenniffer González, en la cual urgió al sindicato a no manifestarse.La UIA reiteró que la situación laboral de sus empleados no puede verse separada de la crisis operacional que enfrenta la AAA.
1 / 13 | En imágenes: empleados de la AAA llevan sus reclamos a La Fortaleza en medio del paro. La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizó una manifestación frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas. - Ramon "Tonito" Zayas
Tags
Unión Independiente Auténtica (UIA)AAA
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 27 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: