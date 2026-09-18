UIA anuncia “un gran paso hacia adelante” en negociación salarial con la AAA

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) presentó este jueves una nueva propuesta durante una reunión con la Unión Independiente Auténtica (UIA) que el sindicato describió como un avance significativo en la negociación del Plan de Clasificación y Retribución de los empleados unionados.

El encuentro se celebró en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), dos días después que el presidente de la UIA, José Cajigas Romero, advirtió que se podría activar el voto de huelga aprobado por la matrícula si no se atendían las propuestas.

“Hoy podemos informar responsablemente que se ha dado un gran paso hacia adelante”, expresó Cajigas Romero en declaraciones escritas.

El líder sindical indicó que la propuesta presentada por la AAA permite adelantar sustancialmente el proceso de negociación, aunque declinó divulgar las cifras, términos económicos y detalles finales de lo discutido.

El líder sindical añadió que el próximo paso será que la administración de la AAA presente lo acordado ante su Junta de Gobierno para su consideración y, posteriormente, la UIA deberá convocar a su matrícula a una asamblea para presentar los términos de la negociación y someterlos a su consideración y ratificación.

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“Desde el primer día hemos sido claros en que la última palabra la tiene nuestra matrícula. Nuestra responsabilidad como Comité Ejecutivo es negociar, defender sus intereses y llevarles una propuesta completa, clara y responsable para su evaluación y ratificación”, sostuvo Cajigas Romero.

El avance ocurrió luego de meses de diferencias entre la UIA y la AAA sobre el Plan de Clasificación y Retribución y las condiciones salariales de los trabajadores. Gran parte de la matrícula comienza con un salario de $10.50 por hora.

Más de 600 empleados unionados aprobaron, el 22 de agosto, un voto de huelga y rechazaron una propuesta de la AAA que establecía un salario base de $11.74 por hora, un aumento de $1.24.

Dos días antes de la reunión de este jueves, Cajigas Romero indicó que la UIA estaba agotando los mecanismos de diálogo disponibles antes de considerar la activación de las alternativas autorizadas por la matrícula.

“Queremos evitar llegar al punto de tener que considerar la activación de las alternativas que nuestra matrícula autorizó. Precisamente por eso, estamos agotando cada mecanismo disponible”, expresó entonces.