¿Quién es Emylee Thai? La fugitiva del FBI capturada en Vietnam por un fraude de $142 millones a Medicare

El FBI confirmó la captura en Vietnam de Emylee Thai, una empresaria de origen vietnamita y dueña de un laboratorio en el área de Houston, Texas, que figuraba en la lista de “Los estafadores más buscados” de la agencia.

El director del FBI, Kash Patel, anunció el lunes que Thai fue localizada en Vietnam, país al que había ingresado en 2023 utilizando una identidad falsa y donde permaneció oculta hasta que fue detenida durante el fin de semana con apoyo de autoridades internacionales.

Thai, de 41 años, fue acusada formalmente en julio de 2022 de conspiración para cometer fraude en la atención médica, conspiración para defraudar al gobierno estadounidense y pago de sobornos vinculados a un programa federal de salud.

Antes de convertirse en fugitiva, era dueña y operadora de un laboratorio de análisis clínicos en el área de Houston. Según la Fiscalía federal, desde allí construyó un esquema de facturación fraudulenta a Medicare que se extendió entre 2019 y 2022.

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Los investigadores alegan que Thai contrató a empresas de mercadeo e intermediarios para que le enviaran órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare, a cambio de un porcentaje de los reembolsos que el laboratorio cobraba al programa federal.

Las pruebas genéticas que facturaba el laboratorio podían generar pagos de varios miles de dólares por paciente. Sin embargo, según la acusación, no eran médicamente necesarias y en muchos casos nunca fueron utilizadas para tratar a los beneficiarios.

En total, el laboratorio habría facturado unos $142 millones, de los cuales Medicare pagó aproximadamente $95 millones.

Las autoridades también alegan que el esquema llegó a decenas de miles de casos sin que Thai tuviera contacto directo con los beneficiarios.

La fuga de Estados Unidos

Thai fue arrestada inicialmente en julio de 2022 y quedó en libertad bajo fianza con la condición de portar un dispositivo de monitoreo de ubicación.

El 8 de diciembre de ese año, el dispositivo dejó de funcionar y las autoridades perdieron su rastro. Al día siguiente se emitió una orden de captura, luego de que se confirmara que había huido de Estados Unidos en un avión privado.

En julio de 2023 se añadieron cargos relacionados con la destrucción y alteración de registros en el marco de la investigación.

El FBI llegó a ofrecer una recompensa de hasta $150,000 por información que permitiera localizarla.

Según la agencia, Thai utilizó al menos tres alias para ocultar su identidad y desplazarse dentro y fuera de Estados Unidos. Entre ellos estaban Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai.