LUMA se compromete a compartir los borradores de acuerdos para reparar luminarias con los municipios

LUMA Energy, operador de la red de transmisión y distribución, se comprometió a enviar, antes del próximo martes, los borradores de acuerdos colaborativos que permitirán a los ayuntamientos rehabilitar, reparar y mantener el alumbrado público, según viabiliza la Ley 174-2026.

“Este es el primer paso en lograr encender nuestras comunidades después de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017”, expresó por escrito el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, tras sostener una reunión este martes con los alcaldes o representantes de los pueblos de Culebra, Guaynabo, Cabo Rojo, San Juan, Guayama, Fajardo y Cayey.

Con el propósito de atender esta situación, la Cámara de Representantes convocó a los 78 alcaldes del país a una cumbre que se llevará a cabo el próximo martes, 22 de octubre, en el salón Leopoldo Figueria, en el Capitolio.

“Esperamos que LUMA cumpla con el compromiso de trabajar en los estimados de costos y tiempo de ejecución relacionados con los trabajos de reemplazo e instalación de luminarias...La administración municipal está lista para trabajar juntos en las soluciones. Agradezco al presidente de la Cámara por llevar a cabo este encuentro”, manifestó el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina.

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En enero, Vázquez Molina declaró un estado de emergencia tras identificar más de 800 postes a oscuras. Desde entonces, dijo, han instalado y reemplazado alrededor de 400 luminarias.

En total, existen sobre $1,200 millones en fondos federales para estas labores. La directora ejecutiva interina de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), María L. Marín Colón, explicó que LUMA sigue siendo el subrecipiente de estos fondos. Por lo tanto, si se concreta la alianza colaborativa, el consorcio será el responsable de traspasar el dinero directamente a cada municipio.

“Se le va a hacer llegar el borrador a los alcaldes para que ellos lo revisen y de ahí vamos a partir, para que ellos decidan si se van a acoger a este acuerdo que dispondría que sería el municipio quienes realizarían esos trabajos”, abundó Marín Colón, quien también participó del encuentro.

LUMA, por su parte, dijo -en expresiones escritas- que compartían el interés y compromiso de los alcaldes de los 78 municipios, “para acelerar la rehabilitación del alumbrado público en beneficio de las comunidades y de manera segura, coordinada y responsable”. Agregó que, desde el 2022, han remplazado sobre 162,000 luminarias.

“La ejecución de trabajos requiere una orden de trabajo emitida por nosotros que autorice, asigne y delimite la labor específica que podrá realizar el municipio, su personal o sus contratistas autorizados. Reiteramos nuestra disposición a coordinar con todo municipio interesado los procesos de planificación, autorización, inspección, facturación y cierre de los trabajos”, subrayó LUMA.

El alcalde de Fajardo, José “Joey” Meléndez, catalogó la iniciativa como un paso en la dirección correcta y afirmó que todos los ejecutivos municipales comparten el interés de iluminar sus comunidades para eliminar las zonas oscuras. Asimismo, sostuvo que, siempre y cuando LUMA Energy garantice la asignación de los fondos correspondientes, el 100% de los alcaldes estaría muy interesado en sumarse a este esfuerzo.

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No obstante, existen algunas dudas o asuntos por aclarar entre los alcaldes, como, por ejemplo, el tiempo que tardará LUMA en transferir ese dinero, así como la cuantía de la inversión inicial que requerirá cada ayuntamiento para arrancar el proyecto, si ese fuera el caso.

“Antes del martes, 22 de septiembre, los municipios tendrán borradores de acuerdos colaborativos para empezar a trabajar con esas luminarias dañadas. Pronto estos municipios tendrán sus calles iluminadas”, insistió el representante Víctor Parés.