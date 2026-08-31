AAA contrata compañías privadas ante falta de personal por problemas de reclutamiento

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) recurre a múltiples compañías privadas para atender averías, salideros y tuberías rotas alrededor de la isla, como una medida para mitigar los problemas de reclutamiento que enfrenta, y en medio de una amenaza de huelga de los empleados de la Unión Independiente Auténtica (UIA).

Así lo confirmó este lunes el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, durante una vista pública de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, tras reconocer las dificultades de la corporación pública para atraer personal, en parte, por los bajos salarios que ofrece, uno de los argumentos principales de los unionados.

“Actualmente, la Autoridad, en el puesto de trabajo de sistemas de operaciones, comienza, ahora mismo, con un sueldo del mínimo federal, que son $10.50 la hora”, confirmó González Delgado, quien añadió que esa cifra aumenaría a $10.92 si la UIA acoge la propuesta del patrono.

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A preguntas del presidente de la comisión, el representante José “Cheito” Hernández Concepción, sobre si consideraba justo el aumento de 42 centavos, González Delgado no quiso abundar.

“Fue lo que la Autoridad pudo presentar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y ellos aprobaron. Una vez se establezca este plan de clasificación, entraríamos entonces en un acuerdo, que es el concepto negociación del convenio colectivo, y ahí podríamos estar hablando de mejores sueldos”, expresó el presidente ejecutivo de la AAA.

Tampoco pudo precisar, durante la vista pública, cuántas compañías privadas están contratadas al momento ni cuánto paga la corporación pública por esos servicios.

“Según vayamos adquiriendo personal para poder poblar la Autoridad, vamos a rescindir de esos contratos”, aseguró el funcionario, en un aparte con la prensa, culminada la audiencia pública.

La AAA cuenta con una plantilla de entre 4,200 y 4,300 empleados en sus distintas áreas, explicó González Delgado. Planteó, además, que la falta de personal incide en el tiempo que toma atender las querellas presentadas por la ciudadanía por falta de servicios o salideros.

“En el área de San Juan, hay mucha oportunidad de reclutamiento porque, hace años atrás, el número de brigadas era mucho mayor al que tenemos hoy día”, sostuvo el ingeniero.

1 / 13 | En imágenes: empleados de la AAA llevan sus reclamos a La Fortaleza en medio del paro. La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizó una manifestación frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 En imágenes: empleados de la AAA llevan sus reclamos a La Fortaleza en medio del paro La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizó una manifestación frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Actualmente, la región de San Juan cuenta con apenas dos o tres brigadas de la AAA, cada una de las cuales requiere tres empleados para operar: un empleado de operaciones, un tubero y su asistente, precisó.

En diciembre de 2025, la AAA recibió la aprobación de la JSF para implementar un Plan de Clasificación y Retribución que aumentaría el salario base de todos sus empleados. Para quienes se encontraban en el salario mínimo federal, el aumento elevaría la compensación a $10.92 por hora.

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Hace casi dos semanas, cuando aprobaron un voto de huelga en asamblea extraordinaria, el presidente de la UIA, José Cajigas Romero, dijo que la propuesta de salario base que la AAA presentó luego, en medio de las negociaciones –y que el sindicato rechazó–, fue de $11.74 por hora, $1.24 más que los $10.50 que reciben los empleados.