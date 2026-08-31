Dan Driscoll renuncia como secretario del Ejército de Estados Unidos tras 18 meses

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, dejará su cargo después de 18 meses en el puesto, informó la Casa Blanca el lunes, en la más reciente salida de un alto líder militar durante la administración Trump.

No se dio ninguna razón para la salida de Driscoll, quien es amigo del vicepresidente JD Vance, pero se han reportado ampliamente las tensiones con el secretario de Defensa Pete Hegseth. Su salida representa el último episodio de una serie de cambios en el liderazgo militar, con el Ejército de Estados Unidos experimentando una importante reorganización.

“El secretario Driscoll ha sido muy eficaz en el avance de la agenda del presidente Trump, Make America Strong Again, en el Departamento del Ejército, al proporcionar un liderazgo destacado durante operaciones militares históricas, recuperar el énfasis en la preparación y letalidad, ayudar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, entre otras tareas”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

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“El Ejército de Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe y al secretario de Guerra”, añadió.

El Pentágono remitió las preguntas al Ejército. El Ejército no había respondido de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios. Un portavoz de Driscoll tampoco respondió a un mensaje de texto.

Hegseth destituyó repentinamente en abril al principal líder uniformado del servicio, el general Randy George, mientras que el comandante del Ejército en Europa y África, general Christopher Donahue, dejó inesperadamente su cargo en junio.

El general Christopher LaNeve, quien ha experimentado un meteórico ascenso bajo Hegseth, asumió el puesto de George como jefe interino del Estado Mayor del Ejército. Bajo el liderazgo de LaNeve, el servicio está cancelando un programa de modernización de drones que Driscoll había destacado. Una unidad del Ejército con base en Europa estaba construyendo sus propios drones antes de que LaNeve ordenara poner fin a esos esfuerzos y regresar a su función tradicional como batallón de infantería, según informaron funcionarios en agosto.

Driscoll era aliado de George y lamentó su salida, al igual que legisladores republicanos y demócratas. En abril, dijo al Congreso que él y su familia condujeron hasta la casa de George después de su renuncia “y todos le dimos un abrazo”.

“Dicho esto, el liderazgo civil, el diseño de nuestro sistema, establece que ellos pueden elegir a los líderes que quieren”, añadió Driscoll.

Driscoll es un veterano de la guerra de Irak, inversionista tecnológico y exasesor de Vance, a quien conoció en la Facultad de Derecho de Yale. Cuando nominó a Driscoll en 2024, el presidente Donald Trump lo describió como un “disruptor y agente de cambio”.

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Como secretario del Ejército, Driscoll fue seleccionado para desempeñar el inusual papel de negociador clave en un intento por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. También fue una de las principales figuras detrás de los esfuerzos para reducir la burocracia que enfrentan los contratistas militares, con el objetivo de acelerar el desarrollo de más drones y capacidades antidrones mientras la guerra cambia rápidamente en distintas partes del mundo.

El Senado de Estados Unidos confirmó a Driscoll en febrero de 2025, con una votación de 66-28, después de una audiencia del Comité de Servicios Armados que fue mayormente tranquila y se centró en cómo el Ejército podría modernizar sus sistemas, mejorar el reclutamiento militar y fortalecer la base industrial militar.

Driscoll señaló que su padre y su abuelo sirvieron en el Ejército y prometió ser un secretario enfocado en las necesidades de los soldados. Según el Ejército, Driscoll sirvió como oficial de blindados desde agosto de 2007 hasta marzo de 2011 y fue desplegado en Irak desde octubre de 2009 hasta julio de 2010.

También se postuló sin éxito en las primarias republicanas para un escaño del Congreso por Carolina del Norte en 2020, donde obtuvo aproximadamente el 8 % de los votos en un campo con numerosos candidatos.

Su salida se produce después de que Hegseth destituyera a varios generales y almirantes, incluido el jefe de la Marina de Estados Unidos.

El Pentágono anunció abruptamente en abril que el secretario de la Marina, John Phelan, dejaría el cargo, convirtiéndose en el primer jefe de una rama militar en abandonar su puesto durante el segundo mandato de Trump.

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