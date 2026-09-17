Arrestan tras persecución a hombre imputado por dañar 16 plantas ornamentales en Corozal

La Policía arrestó este jueves a Javier Rivera Serrano, imputado de presuntamente ocasionar daños a 16 plantas ornamentales del Municipio de Corozal.

El inspector José Fontánez Feliciano, director del Negociado de Inteligencia y Arrestos, confirmó a El Nuevo Día que el arresto del hombre de 43 años se produjo tras una persecución que culminó cuando Rivera Serrano chocó contra una valla. Fontánez Feliciano añadió que Rivera Serrano fue transportad al Centro Médico en Río Piedras.

El oficial añadió que Rivera Serrano fue localizado en horas de la tarde en el residencial Vista Hermosa, en San Juan, como parte de un plan de vigilancia y arresto.

“Se percató de la presencia de los policías y trató de darse a la huida”, indicó el director del Negociado de Inteligencia y Arrestos.

PUBLICIDAD

Agentes de las divisiones de Inteligencia y Arrestos de Bayamón y San Juan persiguieron a Rivera Serrano hasta que el hombre se accidentó en la carretera PR-1, en dirección de San Juan hacia Caguas, cerca de la entrada al área de Tortugueros.

Según el informe preliminar del incidente en Corozal, durante la noche del 14 de septiembre Rivera Serrano, supuestamente, utilizó una guagua Ford Expedition color vino, de 2004, para ocasionar daños a 16 tietos con plantas ornamentales.

Javier Rivera Serrano fue acusado en ausencia por un cargo de daños agravados a 16 plantas ornamentales del Municipio de Corozal. (Suministrada por la Policía)

Más temprano en el día, la fiscal Natalia Santiago Naranjo formuló contra Rivera Serrano cargos en ausencia por daños a la propiedad. El Municipio de Corozal indicó que los daños ascendieron a $7,079.20.