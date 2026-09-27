1 / 15 “No es un día fácil, y no voy a pretender que lo sea”: así transcurrió la tirada de la última edición impresa de El Nuevo Día

Desde su primera edición en 1970, el periódico no tardó mucho en asumir el liderato en Puerto Rico. Hoy, cierra una etapa que ya cumplió su propósito y mira hacia el futuro.

Ramon "Tonito" Zayas