1 / 15 | “No es un día fácil, y no voy a pretender que lo sea”: así transcurrió la tirada de la última edición impresa de El Nuevo Día. Desde su primera edición en 1970, el periódico no tardó mucho en asumir el liderato en Puerto Rico. Hoy, cierra una etapa que ya cumplió su propósito y mira hacia el futuro. - Ramon "Tonito" Zayas
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“No es un día fácil, y no voy a pretender que lo sea”: así transcurrió la tirada de la última edición impresa de El Nuevo Día
La familia Ferré Rangel y directivos del periódico pusieron en marcha, en la noche del 26 de septiembre, la edición 20,411 del diario de récord de Puerto Rico
27 de septiembre de 2026 - 1:28 PM