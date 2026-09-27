Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de septiembre de 2026
92°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“No es un día fácil, y no voy a pretender que lo sea”: así transcurrió la tirada de la última edición impresa de El Nuevo Día

La familia Ferré Rangel y directivos del periódico pusieron en marcha, en la noche del 26 de septiembre, la edición 20,411 del diario de récord de Puerto Rico

27 de septiembre de 2026 - 1:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde su primera edición en 1970, el periódico no tardó mucho en asumir el liderato en Puerto Rico. Hoy, cierra una etapa que ya cumplió su propósito y mira hacia el futuro. En la edición de hoy, domingo, 27 de septiembre de 2026, aparece: “Año LVI. Vol 20,411″. Los números romanos se refieren a la cantidad de años en que lleva publicándose la edición impresa; los arábigos son la cantidad de ediciones que los trabajadores y trabajadoras de este periódico produjeron a lo largo de cinco décadas y media.La foto muestra la portada de la última edición impresa de El Nuevo Día, con fecha del 27 de septiembre de 2026, versus la primera portada del periódico, el 18 de mayo de 1970.
1 / 15 | “No es un día fácil, y no voy a pretender que lo sea”: así transcurrió la tirada de la última edición impresa de El Nuevo Día. Desde su primera edición en 1970, el periódico no tardó mucho en asumir el liderato en Puerto Rico. Hoy, cierra una etapa que ya cumplió su propósito y mira hacia el futuro. - Ramon "Tonito" Zayas
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Fue una convocatoria para despedir a un viejo amigo. De momento, pudo haberse confundido con un funeral ante el impactante acontecimiento en la noche del 26 de septiembre.

RELACIONADAS
Tags
El Nuevo DíaGFR MediaPeriodismoPeriodistasPuerto RicoLa última edición impresa
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 27 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: