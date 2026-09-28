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Bill Gates reveló cuáles serán los únicos tres empleos que no serán reemplazados por IA

El magnate publicó en su blog personal algunas predicciones sobre el futuro de la tecnología

28 de septiembre de 2026 - 5:04 PM

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Gates defiende que aunque para algunos la inteligencia artificial puede resultar aterradora, realmente puede ayudar al humano. (JIM LO SCALZO)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Uno de los avances tecnológicos más significativos durante el 2023 fue en la inteligencia artificial con la que se pueden generar imágenes, crear textos, resolver algunas preguntas e incluso crear canciones con las palabras que desee para reírse un poco con sus amigos.

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Más allá de la diversión, con la IA se pueden obtener grandes resultados para investigaciones, por lo que los grandes magnates analizan cómo puede ser el futuro con la evolución de esta nueva tecnología, entre los más destacados está Bill Gates, el cofundador de Microsoft.

El empresario defiende que aunque para algunos la inteligencia artificial puede resultar aterradora, realmente puede ayudar al humano para mejorar su potencial, si se desarrolla de la manera adecuada, según lo escribió para su blog ‘Gates Notes’.

Las predicciones del magnate apuntan a que con esta tecnología se podría mejorar la atención sanitaria y de salud mental en regiones con acceso limitado a las profesionales, brindando apoyo personalizado basado en la historia y las respuestas individuales.

Los estudiantes podrían tener un tutor virtual para mejorar en las clases en las que tengan alguna dificultad, incluso se les podría enseñar algo de matemáticas por medio de los juegos más populares como Minecraft.

@vsantac A que no sabías esto de #billgates 😎 #billonario #inteligenciaartificial ♬ sonido original - Vlado Santa Cruz

¿Cuáles serán los empleos que no desaparecerán por la IA?

Si bien la inteligencia artificial puede abarcar diversas áreas necesarias para la humanidad, pero aun así el humano tendrá que trabajar en esta tecnología para su avance y el cuidado de las personas, por lo que uno de los empleos que no se verán afectados serán aquellos que trabajen para su desarrollo.

También, los trabajos que se actualicen y realicen tareas junto a la IA, pueden continuar en vigencia, lo mismo ocurre con las profesiones relacionadas con la energía y la tecnología.

Aunque se discute sobre un cambio drástico con las actualizaciones de la inteligencia artificial, estos serán desarrollados de manera gradual, por lo que se incluirán poco a poco y será utilizada como un asistente capaz de hacer envíos, entre otras tareas.

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Bill GatesInteligencia artificialBreaking NewsEstados Unidos
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