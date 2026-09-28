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Jefe del DDEC defiende permanencia de Roberto Lefranc Fortuño en la agencia: “No hay acusación”

Carlos Ríos Pierluisi asegura que el subsecretario cumple con sus funciones y se mantendrá en el puesto

28 de septiembre de 2026 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Roberto Lefranc Fortuño, quien fuera cabildero por la estadidad previo a formar parte del gabinete de la gobernadora Jenniffer González, fue incluido la semana pasada en la pesquisa que conducen tres fiscales especiales independientes. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Carlos Ríos Pierluisi, justificó este lunes mantener en su cargo como subsecretario de la agencia a Roberto Lefranc Fortuño, en medio de una investigación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) en su contra, al argumentar que no enfrenta ninguna acusación.

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Pero advirtió que las circunstancias podrían cambiar si se formularan cargos.

“No hay una acusación. Tan siquiera se sabe cuál es la conducta presuntamente con la que se conecta a Roberto Lefranc. Lo único que se sabe, según surge de la propia resolución (de la) Opfei, es que surge a raíz de unos presuntos testimonios de unos testigos como parte de la pesquisa original, pero yo desconozco qué es lo que motiva esa resolución”, dijo el secretario, al ser abordado por la prensa a su salida de La Fortaleza tras una reunión del Comité de Sequía.

“(Lefranc Fortuño) ha estado ejerciendo sus funciones según se espera. El funcionario se va a estar manteniendo en su puesto mientras la Opfei hace su investigación”, abundó.

Ríos Pierluisi dijo que no especularía respecto al futuro de la pesquisa de la Opfei, pero dejó claro que, si se materializa alguna acusación contra Lefranc Fortuño, “estaremos teniendo otra conversación”.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Carlos Ríos Pierluisi.
El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Carlos Ríos Pierluisi. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Poco antes, también a su salida de la Mansión Ejecutiva, Lefranc Fortuño había sido abordado por la prensa, y fue parco.

“No voy a hacer más expresiones al respecto”, se limitó a decir cuando se le preguntó por qué entendía había sido incluido en la pesquisa criminal.

Cuando se supo que la investigación había sido ampliada, Lefranc Fortuño defendió su gestión en el gobierno, y enfatizó que respeta los procesos investigativos y que estaba disponible para responder a cualquier requerimiento.

“He asumido con rectitud e integridad todas las encomiendas durante mi carrera, según los valores que aprendí en mi hogar. No haré declaraciones adicionales sobre el particular por tratarse de una investigación en curso”, expresó el funcionario el viernes.

La semana pasada, la Opfei divulgó, mediante resolución, que amplió la pesquisa que conduce sobre presuntas ilegalidades en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para incluir alegaciones que involucran a Lefranc Fortuño.

Se trata de la misma investigación contra el ex secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) Norberto Almodóvar Vélez y la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera por presuntas irregularidades en un proceso competitivo de un contrato de publicidad financiado con fondos federales.

La pesquisa criminal también incluye al exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech y a la exsubsecretaria de la Gobernación Itza García por supuestamente interferir con decretos y exenciones que otorga el DDEC.

La pesquisa fue originada por una declaración jurada del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Richard, y está a cargo de los fiscales especiales independientes Fabiola Acarón Porrata-Doria, Ileana Agudo Calderón y Arcelio A. Maldonado Avilés II.

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Departamento de Desarrollo Económico y ComercioRoberto Lefranc FortuñoFEI
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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