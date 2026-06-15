¿Quién es Carlos J. Ríos Pierluisi?
El funcionario fue designado hoy por la gobernadora Jenniffer González como el nuevo secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
15 de junio de 2026 - 2:14 PM
15 de junio de 2026 - 2:14 PM
Carlos J. Ríos Pierluisi, el secretario designado por la gobernadora Jenniffer González al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), no es ajeno a la agencia.
Ríos Pierluisi era director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA) y al mismo tiempo dirigía la Administración de Terrenos de Puerto Rico. Ambas dependencias están bajo la sombrilla del DDEC.
Entre 2023 y 2025, fungió como subdirector ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco).
El nominado secretario del DDEC es un abogado y funcionario público con experiencia en asuntos legales, política pública, desarrollo económico y administración gubernamental. Para ser confirmado como jefe en propiedad de la agencia debe pasar por el aval del Senado.
Lleva unos siete años trabajando en el DDEC, ocupando posiciones como asesor legal y asesor de asuntos legislativos, director de asuntos legales y asesor legal asociado para litigios y asuntos legislativos.
Posee un bachillerato en Bioquímica de Villanova University, un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Derecho (LL.M.) de Georgetown University.
Inició su carrera profesional como interno en el bufete Jiménez, Graffam & Lausell, así como en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Posteriormente, se desempeñó como paralegal en la firma Bird, Bird & Hestres bajo la mentoría del licenciado Eugene F. Hestres Vélez, y como asistente de investigación de la decana de la Escuela de Derecho, la profesora Vivian I. Neptune Rivera, colaborando en la redacción y revisión de una publicación sobre evidencia electrónica.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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