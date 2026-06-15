¿Quién es Carlos J. Ríos Pierluisi?

( Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads )

Carlos J. Ríos Pierluisi, el secretario designado por la gobernadora Jenniffer González al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), no es ajeno a la agencia.

Ríos Pierluisi era director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA) y al mismo tiempo dirigía la Administración de Terrenos de Puerto Rico. Ambas dependencias están bajo la sombrilla del DDEC.

Entre 2023 y 2025, fungió como subdirector ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco).

El nominado secretario del DDEC es un abogado y funcionario público con experiencia en asuntos legales, política pública, desarrollo económico y administración gubernamental. Para ser confirmado como jefe en propiedad de la agencia debe pasar por el aval del Senado.

Lleva unos siete años trabajando en el DDEC, ocupando posiciones como asesor legal y asesor de asuntos legislativos, director de asuntos legales y asesor legal asociado para litigios y asuntos legislativos.

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Posee un bachillerato en Bioquímica de Villanova University, un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Derecho (LL.M.) de Georgetown University.