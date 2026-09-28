Inicia en Estados Unidos el juicio a un pastor acusado de conspirar para matar a presidente haitiano

Miami- Comenzó este lunes en Miami el juicio contra Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico del sur de Florida con doble nacionalidad haitiana y estadounidense, acusado de conspirar para matar o secuestrar al presidente de Haití Jovenel Moïse, asesinado en 2021.

Sanon, que se declaró no culpable y se expone a una cadena perpetua, aspiraba a sustituir a Moïse, según la Fiscalía.

Su abogada, Zeljka Bozanic, dijo al diario Miami Herald que el pastor habló de llegar a presidente, pero que no conocía los planes para derrocar a Moïse ni participó en ellos.

La jueza de Estados Unidos Jacqueline Becerra, que preside la selección del jurado, rechazó el jueves pasado la petición de la defensa de aplazar otra vez un juicio, que en principio estaba previsto para marzo de 2023.

Según la acusación, el complot se planeó y se financió desde el sur de Florida, donde Sanon se reunió en abril de 2021 con otros conspiradores para hablar de un ‘cambio de régimen’ en Haití, según la Fiscalía.

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1 / 12 | Un presidente ha caído: escenas desde Haití. Investigadores recopilan evidencia a las afueras de la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, quien fue asesinado en horas de la madrugada de hoy. - AP Images 1 / 12 Un presidente ha caído: escenas desde Haití Investigadores recopilan evidencia a las afueras de la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, quien fue asesinado en horas de la madrugada de hoy. AP Images Compartir

En mayo encargó equipamiento para su ‘fuerza militar privada’, de la que formaba parte una veintena de colombianos con formación militar.

A mediados de junio, los conspiradores dejaron de respaldar a Sanon y apostaron por otro sucesor de Moïse.

Buscaban instalar a alguien de su elección para obtener contratos lucrativos del Gobierno de Haití, sostiene la Fiscalía.

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe, cuando un grupo de exmilitares colombianos irrumpió en la casa y lo mató a tiros en su dormitorio. Su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

Sanon iba a ser juzgado con cuatro hombres del sur de Florida a los que un jurado de Miami declaró culpables en mayo, pero su caso se separó por motivos de salud. Otros cinco condenados en la causa cumplen cadena perpetua.

El pasado 20 de septiembre, agentes estadounidenses trasladaron desde Haití a Miami a otros 18 acusados: 17 colombianos y el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio.