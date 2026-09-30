Solicitan ayuda para familia afectada por accidente tras salir de un “baby shower” en Manatí

Una campaña de GoFundMe busca recaudar fondos para ayudar a una familia de Manatí que sobrevivió a un aparatoso accidente junto a su hijo de 13 años mientras regresaban de un baby shower la noche del sábado.

Las víctimas fueron identificadas como Gendy Rivera Nevárez y Carlos Meléndez Guadalupe, quienes permanecen en condición delicada tras el accidente ocurrido en la intersección de la PR-149 y PR-643.

Según la información preliminar, la pareja fue impactada por un joven que, presuntamente, habría rebasado un semáforo en rojo. Las circunstancias del choque permanecen bajo investigación de la Policía.

Rivera Nevárez, quien tenía siete meses de gestación, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia. Tanto la bebé como el hijo de 13 años se encuentran en condición estable, según la información disponible.

Ante la situación que enfrenta la familia, se creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a ayudar con los gastos y las necesidades que surjan durante el proceso de recuperación.

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“Hoy nos unimos para ayudar a la familia Meléndez Rivera”, escribió Jonnathan Falcón Carrero, quien publicó la campaña. En el mensaje también expresó agradecimiento porque, pese a la gravedad del accidente, las víctimas continúan con vida.

La publicación destaca además el reto que representa para la familia continuar generando ingresos mientras se recuperan física, emocional y económicamente.

“Hoy nos unimos para ayudar a la familia Meléndez Rivera. Con profundo agradecimiento a Dios, damos gracias porque, a pesar de este aparatoso accidente, sus vidas fueron preservadas. En medio de lo ocurrido, han tenido que enfrentar la pérdida de muchas de sus pertenencias y recursos materiales. Sabemos que, con tiempo, esfuerzo y el apoyo de quienes los rodean, muchas de esas cosas podrán recuperarse y, con la ayuda de Dios, reconstruirán aún más”, dice el mensaje.

Sin embargo, se alertó que este momento representa un reto para continuar generando ingresos mientras se recuperan física, emocional y económicamente.

“Por eso hemos creado este GoFundMe, con el propósito de brindarles un apoyo durante este proceso y ayudarles a cubrir parte de las necesidades que han surgido a raíz del accidente”, se indica.

Hasta el momento, la campaña ha recaudado $35,118 de una meta de $45,000, de acuerdo con la información disponible en GoFundMe.