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Bayamón se prepara para dar una despedida de pueblo al exalcalde Ramón Luis Rivera

El exalcalde murió este miércoles a los 97 años

30 de septiembre de 2026 - 4:53 PM

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Ramón Luis Rivera Rivera, quien dirigió la ciudad de Bayamón como alcalde por 24 años, falleció este 30 de septiembre a sus 97 años.Rivera Rivera nació un 21 de junio de 1929, en el pueblo de Aguas Buenas, donde vivió su niñez. Aquí aparece junto a políticos de varios partidos.
1 / 27 | Bayamón se prepara para dar una despedida de pueblo al exalcalde Ramón Luis Rivera. Ramón Luis Rivera Rivera, quien dirigió la ciudad de Bayamón como alcalde por 24 años, falleció este 30 de septiembre a sus 97 años. - Vanessa Serra Díaz
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Los ciudadanos que deseen dar el último adiós al exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Rivera, tendrán la oportunidad de acudir este jueves al coliseo Rubén Rodríguez, donde serán expuestos sus restos.

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El velatorio comenzará a las 10:00 a.m. del jueves, 1 de octubre, y se extenderá hasta las 9:00 p.m.. Durante ese período, se llevarán a cabo guardias de honor en memoria del exalcalde, informó el municipio.

La jornada permitirá que familiares, allegados, funcionarios y ciudadanos puedan acercarse al lugar para rendir homenaje y despedirse de quien dirigió al pueblo bayamonés durante 24 años.

Actos del viernes

Las actividades continuarán el viernes, 2 de octubre, cuando las puertas del coliseo Rubén Rodríguez volverán a abrir al público a las 10:00 a.m.

Una hora más tarde, a las 11:00 a.m., se celebrará un servicio religioso como parte de las honras fúnebres.

Posteriormente, a las 12:00 del mediodía, la comitiva fúnebre partirá desde el coliseo Rubén Rodríguez con destino al cementerio Braulio Dueño Colón, donde Ramón Luis Rivera Rivera recibirá cristiana sepultura.

De esta manera, Bayamón rendirá homenaje al exalcalde durante dos jornadas en las que la ciudadanía tendrá la oportunidad de despedirse del exlíder del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Rivera Rivera falleció este miércoles a los 97 años, informó su hijo y actual alcalde de la ciudad, Ramón Luis Rivera Cruz.

Al momento de su fallecimiento, el exalcalde se encontraba en su residencia, rodeado de sus hijos, nietos y demás familiares, quienes permanecieron a su lado y estuvieron a cargo de sus cuidados.

Rivera Rivera, conocido cariñosamente como “Ramón Luis padre”, había enfrentado diversos problemas de salud asociados a su avanzada edad.

“Hoy nos toca comunicar una noticia que nos llena de profunda tristeza, el patriarca de nuestra familia ha ido a morar con el Señor y a reencontrarse con nuestra madre. Se fue tranquilo y con la satisfacción del deber cumplido”, sostuvo su hijo.

Rivera Rivera nació el 21 de junio de 1929 en el municipio de Aguas Buenas, donde pasó sus primeros años de vida. Posteriormente, sus padres se trasladaron a Bayamón, ciudad en la que estableció su hogar y residió hasta su fallecimiento.

Estuvo casado durante 67 años con doña Angélica Cruz, con quien formó una familia de cinco hijos: Ramón Luis Jr., Irma, Awilda, Virginia y Eduardo.

En el ámbito profesional, Rivera Rivera trabajó durante 15 años en la firma de corredores Merrill Lynch Fenner & Smith Inc. Su trayectoria en el servicio público comenzó en 1968, cuando fue electo asambleísta municipal de Bayamón.

Cuatro años más tarde, en 1972, fue electo representante a la Cámara. En 1976, asumió la alcaldía de Bayamón, cargo que ocupó de manera ininterrumpida durante 24 años, hasta el 2000, cuando decidió acogerse al retiro.

Su gestión administrativa y su compromiso con Bayamón, particularmente con las comunidades y familias de escasos recursos, le ganaron el cariño y el respeto de los ciudadanos. Su vínculo con la gente trascendió su paso por la alcaldía.

Incluso después de retirarse de la vida pública, continuó cercano a los bayamoneses. Visitaba a personas enfermas, asistía a funerales y extendía su mano a quienes acudían a él en busca de ayuda.

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Breaking NewsRamón Luis RiveraBayamónMuertesColiseo Rubén RodríguezMunicipios de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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