Una embarcación que transportaba a personas a un funeral volcó en Nigeria y provocó la muerte de al menos 24 personas, informaron los servicios de emergencia el sábado.

La embarcación llevaba pasajeros de una comunidad a otra para un sepelio cuando se hundió el viernes en el estado de Bayelsa, en la región sur del país, señaló en un comunicado Manzo Ezeki, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria.

Ezeki indicó que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban, sin precisar cuántas personas estaban desaparecidas.

El portavoz policial Musa Mohammed informó el viernes que otras 24 personas habían sido rescatadas y buscaron asistencia médica.

Las autoridades no han dicho cuántos pasajeros se creía que iban a bordo.

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