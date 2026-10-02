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Hombres armados secuestran a 19 personas que viajaban en dos autobuses en Nigeria

El hecho ocurrió durante la noche en una carretera, donde los pasajeros fueron interceptados por un grupo delictivo

2 de octubre de 2026 - 11:12 AM

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Entre los secuestrados también se encuentran futuros miembros del Cuerpo de Servicio Juvenil Nacional (NYSC). (Ibrahim Mansur)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nairobi - Hombres armados secuestraron en Nigeria al menos a 19 personas que viajaban en dos autobuses en el estado de Imo, en el sur del país, confirmó la Policía nigeriana, que ya logró rescatar a diez de las víctimas.

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“El incidente ocurrió alrededor de las 06.30 hora local (05.30 GMT) del 1 de octubre de 2026, en la carretera Owerri-Onitsha, cerca de Umunoha”, declaró el Mando de la Policía de Imo en un comunicado, según publicaron este viernes medios locales.

Entre los secuestrados también se encuentran futuros miembros del Cuerpo de Servicio Juvenil Nacional (NYSC).

Las autoridades ya han desplegado equipos y recursos operativos para rescatar al resto de pasajeros secuestrados y detener a los autores.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de “bandidos”, término usado para designar a grupos criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y que las autoridades tildan en ocasiones de “terroristas”.

En un informe divulgado a finales de agosto pasado, la consultoría nigeriana de seguridad SBM Intelligence cifró en 7,825 las personas secuestradas por bandidos y grupos terroristas entre julio de 2025 y junio de 2026, lo que supone un aumento del 66% respecto al ciclo anterior.

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Sin embargo, el norte del país sigue siendo el territorio más golpeado por estos criminales y representa el 93.7% de los todas las personas secuestradas, frente al 6.3% del sur.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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