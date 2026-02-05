Lo que hay que saber sobre los atentados en Nigeria en los que murieron más de 160 personas

Hombres armados mataron a decenas de personas durante un ataque a dos aldeas del oeste de Nigeria, en uno de los asaltos más mortíferos de los últimos meses en el país de África Occidental.

El ataque del martes por la noche tuvo como objetivo los pueblos vecinos de Woro y Nuku, en el estado de Kwara. Un legislador que representa a la zona declaró que al menos 162 personas habían muerto, mientras que Amnistía Internacional afirmó que los pistoleros mataron a más de 170 personas, arrasaron viviendas y saquearon comercios. El grupo de derechos humanos deploró “un fallo de seguridad asombroso”.

En los últimos meses se ha producido en Nigeria una oleada de atentados mortales y secuestros a manos de militantes islámicos y bandas armadas, en un momento en que el ejército del país, sobrecargado de trabajo, se esfuerza por contener toda una serie de problemas de seguridad.

Esto es lo que hay que saber sobre los mortíferos atentados.

Nigeria se enfrenta a crisis de seguridad superpuestas

Nigeria está sumida en una compleja crisis de seguridad, que incluye una insurgencia de militantes islámicos y un aumento de los secuestros para exigir rescate por parte de bandas criminales.

Durante años, los llamados “bandidos” han actuado principalmente en el noroeste de Nigeria, pero últimamente se han desplazado a otras partes del país, incluido el estado de Kwara.

Los militantes islámicos también se han mostrado cada vez más activos en Kwara a medida que la insurgencia, que ha durado décadas y que hasta hace poco afectaba sobre todo al noreste de Nigeria, se ha extendido a las regiones occidental y central.

Los más conocidos son los yihadistas locales de Boko Haram, que se alzaron en armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica. Boko Haram mató al menos a 36 personas en el noreste de Nigeria la semana pasada en distintos atentados.

Otros grupos armados extremistas de Nigeria son al menos dos afiliados al Estado Islámico: una rama de Boko Haram conocida como Provincia de África Occidental del Estado Islámico, y la Provincia del Sahel del Estado Islámico, conocida localmente como Lakurawa, que destaca sobre todo en el noroeste.

Grupos extremistas sospechosos de estar detrás de los atentados

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de los atentados del martes.

Mohammed Omar Bio, representante de la zona en el Parlamento, afirmó que los atentados habían sido perpetrados por Lakurawa, grupo afiliado al Estado Islámico.

James Barnett, investigador del Instituto Hudson, con sede en Washington, afirmó que lo más probable es que el atentado fuera perpetrado por Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, facción de Boko Haram responsable de otras masacres recientes en la zona.

El gobernador del estado de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, declaró que el atentado del martes probablemente se perpetró en respuesta a las recientes operaciones antiterroristas llevadas a cabo en la región.

AbdulRazaq dijo que el atentado era un intento de distraer a las fuerzas de seguridad “que han dado caza con éxito a varias bandas terroristas y de secuestradores en muchas partes del estado.”

Los ataques se producen mientras Estados Unidos intensifica su respuesta a la crisis de seguridad

Los atentados se produjeron días después de que Estados Unidos emprendiera acciones militares contra grupos armados en Nigeria.

El martes, el jefe del Mando estadounidense en África declaró que Estados Unidos había enviado un pequeño equipo de oficiales militares a Nigeria. El general Dagvin R.M. Anderson dijo que el despliegue se produjo a petición de Nigeria y se centró en el apoyo de inteligencia.

Nigeria ha estado en el punto de mira diplomático de Estados Unidos en los últimos meses tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar el país, alegando que no hace lo suficiente para proteger a sus ciudadanos cristianos.

Aunque los cristianos han estado entre los objetivos, los analistas afirman que la mayoría de las víctimas de los grupos armados son musulmanes en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana, donde se producen la mayoría de los ataques.

Pero las tensiones diplomáticas se han transformado desde entonces en cooperación entre ambos países. En diciembre, fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra militantes del EI en Nigeria.