¿Qué se sabe de la ofensiva de Estados Unidos contra militantes del Estado Islámico en Nigeria?

Abuja, Nigeria - Los ataques aéreos de Estados Unidos contra militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria el jueves marcaron una escalada importante en una ofensiva que el ejército de Nigeria ha luchado durante años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en las redes sociales que los “potentes y mortíferos” ataques en el estado de Sokoto se llevaron a cabo contra militantes del Estado Islámico “que tenían como objetivo y mataban con saña, principalmente, a cristianos inocentes”.

Residentes y analistas de seguridad han afirmado que la crisis de seguridad de Nigeria afecta tanto a los cristianos, predominantes en el sur, como a los musulmanes, mayoritarios en el norte.

Nigeria, que lucha contra múltiples grupos armados, declaró que los ataques estadounidenses formaban parte de un intercambio de inteligencia y coordinación estratégica entre ambos países.

The Associated Press no pudo confirmar el alcance del impacto de los ataques. El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en un post en X sobre los ataques aéreos, dijo: “Más por venir...”

Los militantes atacados por la aviación estadounidense

Entre los grupos armados del país más poblado de África hay al menos dos afiliados al Estado Islámico: una rama del grupo extremista Boko Haram conocida como Provincia de África Occidental del Estado Islámico, en el noreste, y la menos conocida Provincia del Sahel del Estado Islámico (ISSP, por sus siglas en inglés), conocida localmente como Lakurawa y prominente en el noroeste.

Aunque las autoridades no dijeron exactamente qué grupo era el objetivo, los analistas de seguridad afirmaron que, si se trataba de militantes del Estado Islámico, era probable que se tratara de miembros de Lakurawa, que en el último año se ha vuelto más letal en estados fronterizos como Sokoto y Kebbi, a menudo atacando comunidades remotas y fuerzas de seguridad.

El ejército nigeriano ha afirmado en el pasado que el grupo tiene sus raíces en el vecino Níger y que se volvió más activo en las comunidades fronterizas de Nigeria tras un golpe militar en 2023. Ese golpe fracturó las relaciones entre Nigeria y Níger y afectó a sus operaciones militares multinacionales a lo largo de la porosa frontera.

Los militantes invitados a proporcionar seguridad ahora atormentan a los pueblos

Múltiples analistas han dicho que Lakurawa ha estado activo en el noroeste de Nigeria desde alrededor de 2017, cuando fue invitado por las autoridades tradicionales de Sokoto para proteger a sus comunidades de los grupos de bandidos.

Sin embargo, los militantes “se excedieron en su acogida, chocando con algunos de los líderes de la comunidad [...] e imponiendo una dura interpretación de la sharia que alienó a gran parte de la población rural”, según James Barnett, investigador sobre África del Instituto Hudson, con sede en Washington.

“Las comunidades dicen ahora abiertamente que los lakurawa son más opresivos y peligrosos que los bandidos de los que dicen protegerles”, según Malik Samuel, investigador nigeriano de seguridad de Good Governance Africa.

Lakurawa controla territorios en los estados de Sokoto y Kebbi, y se ha hecho conocido por asesinatos, secuestros, violaciones y robos a mano armada, según Samuel.

Pero algunos de los atentados atribuidos a Lakurawa son obra de la provincia del Sahel del Estado Islámico, que se ha extendido desde la región nigerina de Dosso hasta el noroeste de Nigeria, según el Proyecto de Datos sobre Localización y Sucesos de Conflictos Armados, con sede en Estados Unidos.

“El ISSP ha mantenido un perfil bajo, operando de forma encubierta para infiltrarse y atrincherarse a lo largo de la frontera entre Níger y Nigeria, y ahora también está ampliando sus operaciones hacia la frontera con Benín”, afirma el proyecto en un informe reciente.

La inseguridad de Nigeria tiene raíces sociales

Los problemas de seguridad son más un problema de gobernanza que militar.

Los motivos de los ataques difieren, pero las bandas suelen estar motivadas por la ausencia casi total de presencia estatal y de seguridad en los focos de conflicto, lo que facilita el reclutamiento. Estos focos, según los datos, registran algunos de los niveles más altos de pobreza, hambre y falta de empleo del país.

El Ministro de Defensa nigeriano, Christopher Musa, dijo en una ocasión, en su anterior cargo, que la acción militar es sólo el 30% de lo que se necesita para solucionar la crisis de seguridad del país, mientras que el 70% restante depende de la buena gobernanza.

“La ausencia del Estado en las comunidades remotas está facilitando la entrada de agentes no estatales que se presentan ante la población como la mejor alternativa de gobierno”, afirma Samuel.

Los ataques estadounidenses se consideran un apoyo crucial para el ejército nigeriano

Los ataques estadounidenses del jueves se consideraron una ayuda crucial para las fuerzas de seguridad nigerianas, a menudo desbordadas y superadas en armamento en su lucha contra múltiples crisis de seguridad en distintas regiones.

En estados como Sokoto, el ejército suele llevar a cabo ataques aéreos contra escondites de militantes y Nigeria se ha embarcado en el reclutamiento masivo de fuerzas de seguridad.