Cierre de escuelas: tres colegios católicos dejarán de operar en mayo

La Superintendencia de Escuelas Católicas de la Diócesis de Arecibo anunció el cierre de tres de sus instituciones académicas al finalizar este año escolar.

El Colegio San José de Lares, la Academia Nuestra Señora de Fátima en Barceloneta y el Colegio Nuestra Señora del Rosario en Ciales cerrarán sus puertas el 31 de mayo, informó la superintendencia en un anuncio publicado en un medio regional.

Al ser contactados por teléfono, funcionarios de dos de las instituciones declinaron hacer comentarios y refirieron las preguntas a la Diócesis de Arecibo.

A pesar de múltiples llamadas, no fue posible conseguir entrevista con personal de la Superintendencia de Escuelas Católicas de Arecibo para conocer las razones para la determinación.

No obstante, los alcaldes de los tres municipios confirmaron la interrupción de operaciones.

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La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, indicó que fue informada que la Academia Nuestra Señora de Fátima cerrará en ese pueblo.

“La Academia Nuestra Señora de Fátima ha sido parte importante de nuestra comunidad educativa, por lo que lamentamos profundamente su traslado fuera de Barceloneta. Sin embargo, respetamos las decisiones administrativas de la institución y agradecemos los años de servicio ofrecidos a nuestras familias”, sostuvo Soler, mediante declaraciones escritas.

Destacó que, en su pueblo, mantienen las “puertas abiertas” para cualquier institución educativa.

A través de un portavoz, el Municipio de Ciales confirmó que el Colegio Nuestra Señora del Rosario cerrará, pero en sus instalaciones abrirá una nueva institución educativa. La Academia Mater Dei no será una escuela diocesana y está en proceso de reclutar estudiantes, según sus publicaciones en redes sociales.

“Estaremos compartiendo todos los detalles sobre nuestro currículo bilingüe, los servicios personalizados, nuestra enseñanza en la fe y el proceso de matrícula para ser parte de la familia de la Academia Mater Dei”, detalla uno de sus anuncios.

La directora de la Academia Nuestra Señora de Fátima, Ángeles Carrión, explicó que la escuela en Barceloneta experimentó una baja en matrícula y no fue posible identificar instalaciones nuevas para ella, por lo cual se les notificó a los padres y madres el cierre a principios de febrero. Ante eso, un grupo de los progenitores se movilizó para establecer una opción educativa para sus hijos.

“Mater Dei nace de un grupo de padres de Fátima que no quiere que los nenes se queden sin esta opción educativa. Esos padres se juntaron, hicieron su comité, fueron donde el obispo, le propusieron su idea”, relató Carrión, quien colabora de forma voluntaria con la nueva escuela.

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La nueva academia se ha promocionado como opción para los estudiantes de las escuelas de Barceloneta y Ciales que cerrarán, pero también han realizado orientaciones en otros municipios, como Morovis, según documentan en redes sociales.

Por su parte, el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, indicó que se reunirá el viernes con el obispo de Arecibo, monseñor Alberto Figueroa Morales.

“Los padres desean permanecer con el colegio”, expresó, por escrito.

El cierre de escuelas, tanto públicas como privadas, ha sido una constante en los últimos años. Entre 2019 y 2025, clausuraron sus puertas 67 escuelas privadas, de acuerdo con datos del Departamento de Estado.