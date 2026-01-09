Colegio católico cerrará sus puertas tras 41 años en Humacao

En una carta dirigida a la comunidad escolar, el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Humacao anunció este viernes que cerrará.

La institución educativa informó que la decisión se tomó luego de evaluar la baja en la matrícula, los cambios demográficos del país y el aumento en los costos operacionales.

“Conforme al gran sentido de responsabilidad y compromiso con la comunidad a la que hemos servido durante cuarenta y un años, les comunicamos, con mucho pesar, el cierre del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Humacao”, indica la carta que compartió en las redes sociales.

“Puerto Rico ha experimentado una baja significativa en la demografía de los niños y jóvenes, que se proyecta irá en aumento en los próximos años”, agrega.

Pese al anuncio, el colegio aseguró que continuará ofreciendo sus servicios hasta culminar el semestre.

“Se cumplirá con el año académico en curso, hasta finalizar las clases en el mes de mayo y los actos de graduación”, indicaron.

Además, informaron que asistirán a los estudiantes en el proceso de traslado a otras instituciones y facilitarán la entrega de transcripciones y documentos académicos.

En el mensaje, la institución destacó el legado que deja en la comunidad.