Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
2 de octubre de 2026
90°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frente a su casa: asaltan a mano armada a un hombre y le roban $6,500 en joyas en Río Grande

Se trataba de dos individuos que, tras robarle, abandonaron el lugar con rumbo desconocido

2 de octubre de 2026 - 10:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con relación a ese crimen, el Negociado Federal de Investigaciones inspecciona un carro Toyota Camry ocupado por la Policía en posible conexión con el asesinato del policía adscrito al cuartel de Caimito. (Archivo)
Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo continúan con la pesquisa.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana de este viernes, un robo reportado en la urbanización Villas de Río Grande, en ese municipio.

RELACIONADAS

De acuerdo a un informe de la Policía, el querellante alegó que, mientras salía de su residencia, dos individuos se bajaron de un vehículo y se le acercaron. “Utilizando armas de fuego, bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo. Acto seguido, los individuos lo despojaron de joyas valoradas en $ 6,500.00″, lee el texto.

El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo continúan con la pesquisa.

De tener información que ayude con el esclarecimiento de este u otros casos, favor de llamar al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsRobosRío Grande
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 2 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: