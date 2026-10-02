Frente a su casa: asaltan a mano armada a un hombre y le roban $6,500 en joyas en Río Grande

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana de este viernes, un robo reportado en la urbanización Villas de Río Grande, en ese municipio.

De acuerdo a un informe de la Policía, el querellante alegó que, mientras salía de su residencia, dos individuos se bajaron de un vehículo y se le acercaron. “Utilizando armas de fuego, bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo. Acto seguido, los individuos lo despojaron de joyas valoradas en $ 6,500.00″, lee el texto.

El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo continúan con la pesquisa.