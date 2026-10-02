Frente a su casa: asaltan a mano armada a un hombre y le roban $6,500 en joyas en Río Grande
Se trataba de dos individuos que, tras robarle, abandonaron el lugar con rumbo desconocido
2 de octubre de 2026 - 10:54 AM
2 de octubre de 2026 - 10:54 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana de este viernes, un robo reportado en la urbanización Villas de Río Grande, en ese municipio.
De acuerdo a un informe de la Policía, el querellante alegó que, mientras salía de su residencia, dos individuos se bajaron de un vehículo y se le acercaron. “Utilizando armas de fuego, bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo. Acto seguido, los individuos lo despojaron de joyas valoradas en $ 6,500.00″, lee el texto.
El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.
Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo continúan con la pesquisa.
De tener información que ayude con el esclarecimiento de este u otros casos, favor de llamar al 787-343-2020.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: