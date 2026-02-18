Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportan unos 37 muertos por inhalar monóxido de carbono en una mina de Nigeria

Testigos confirmaron que los mineros comenzaron a desplomarse en los túneles

18 de febrero de 2026 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El suceso ocurrió en las primeras horas del martes en las instalaciones de la empresa Solid Mining Company, en Zurak. (Moses Sawasawa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nairobi- Al menos 37 mineros murieron y otros 25 tuvieron que ser hospitalizados tras exponerse a monóxido de carbono mientras trabajaban en la mina de Zurak, situada en el estado de Plateau, en Nigeria, informó este miércoles la plataforma de análisis de seguridad Zagazola.

El suceso ocurrió en las primeras horas del martes en las instalaciones de la empresa Solid Mining Company, cuando los mineros, en su mayoría hombres de entre 20 y 35 años, inhalaron gas tóxico acumulado en unos túneles “mal ventilados” cuando hacían actividades rutinarias.

Testigos confirmaron a la mencionada plataforma que los mineros comenzaron a desplomarse en los túneles y que los compañeros se apresuraron a evacuar a los supervivientes.

Fuentes policiales informaron de que la mina fue puesta “bajo estricto control” para evitar una mayor exposición a estos gases y permitir a los investigadores determinar las circunstancias que provocaron la fuga de gas.

La comisionada de Información del estado de Plateau, Joyce Ramnap, confirmó el suceso al diario nigeriano TheCable, aunque no corroboró el número de víctimas.

Las autoridades se comprometieron a llevar a cabo una investigación exhaustiva, que incluirá evaluar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de la empresa y determinar las responsabilidades.

Breaking NewsNigeriaMinerosMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
