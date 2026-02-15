Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mexicanos exigen justicia durante marchas por mineros secuestrados y asesinados en Sinaloa

La madrugada del 23 de enero varios hombres armados arribaron al residencial La Clementina y secuestraron a los trabajadores

15 de febrero de 2026 - 8:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Familiares y amigos de trabajadores mineros protestan este sábado, en Hermosillo (México). Miles de trabajadores del sector minero, estudiantes, familiares y amigos de los mineros desaparecidos y asesinados en el municipio de la Concordia, en el estado de Sinaloa (noroeste) se manifestaron para exigirle al Estado mexicano justicia y seguridad en esta actividad económica que representa el 2.5 % del PIB nacional. (Daniel Sánchez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Hermosillo, México- Trabajadores del sector minero, estudiantes, familiares y amigos de los mineros desaparecidos y asesinados en el municipio de la Concordia, en el estado de Sinaloa, se manifestaron este sábado en la ciudad de Hermosillo, capital del vecino estado de Sonora, para exigirle al Estado mexicano justicia y seguridad en esta actividad económica que representa el 2.5% del PIB nacional.

RELACIONADAS

La madrugada del 23 de enero varios hombres armados arribaron al residencial La Clementina, en el municipio de Concordia donde la empresa canadiense Viszla Silver Corp. realizaba trabajos de explotación y había rentado unos departamentos para sus trabajadores, quienes fueron secuestrados.

Según la versión oficial, derivada de la declaración de cuatro sospechosos detenidos, los mineros habían sido confundidos por miembros del Cartel de Sinaloa como integrantes de un grupo criminal antagónico.

MEX4480.HERMOSILLO (MÉXICO), 14/02/2026.- Familiares y amigos de trabajadores mineros protestan este sábado, en Hermosillo (México). Miles de trabajadores del sector minero, estudiantes, familiares y amigos de los mineros desaparecidos y asesinados en el municipio de la Concordia, en el estado de Sinaloa (noroeste) se manifestaron para exigirle al Estado mexicano justicia y seguridad en esta actividad económica que representa el 2,5 % del PIB nacional. EFE/Daniel Sánchez
MEX4480.HERMOSILLO (MÉXICO), 14/02/2026.- Familiares y amigos de trabajadores mineros protestan este sábado, en Hermosillo (México). Miles de trabajadores del sector minero, estudiantes, familiares y amigos de los mineros desaparecidos y asesinados en el municipio de la Concordia, en el estado de Sinaloa (noroeste) se manifestaron para exigirle al Estado mexicano justicia y seguridad en esta actividad económica que representa el 2,5 % del PIB nacional. EFE/Daniel Sánchez (Daniel Sánchez)

María Elena Moran, esposa de Francisco Antonio Esparza Yañez, uno de los desaparecidos y quien tiene más de 40 años de experiencia trabajando en minas, dijo que su familia aún mantiene la esperanza de que, quienes se lo llevaron, lo regresen con vida.

“Hasta el momento no hay información oficial de su paradero, en todo lo que han encontrado no hay rastro del ingeniero Esparza, hasta ahorita todas las muestras de ADN que la FGR ha realizado, ninguna corresponde con él, por eso aún podemos mantener la esperanza de que nos lo regresen con vida”, dijo.

“días antes del secuestro me dijo que veía muchísima inseguridad en Sinaloa, pero que tenían un cuerpo de seguridad bastante bueno, que tenían negociaciones con la gente que les pedía dinero por dejarlos trabajar”, agregó la esposa.

Las movilizaciones de este fin de semana, convocadas por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, también se realizaron en los estados de San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la fiscalía general de la República (FGR) mantiene una investigación “mucho más profunda” sobre el asesinato de cinco mineros vinculados a la empresa canadiense y señaló que no se descarta la extorsión como posible móvil del crimen.

El pasado lunes la FGR confirmó el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos, que fueron encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, e indicó que cinco cuerpos más están en proceso de identificación.

MEX4480.HERMOSILLO (MÉXICO), 14/02/2026.- Familiares y amigos de trabajadores mineros protestan este sábado, en Hermosillo (México). Miles de trabajadores del sector minero, estudiantes, familiares y amigos de los mineros desaparecidos y asesinados en el municipio de la Concordia, en el estado de Sinaloa (noroeste) se manifestaron para exigirle al Estado mexicano justicia y seguridad en esta actividad económica que representa el 2,5 % del PIB nacional. EFE/Daniel Sánchez
MEX4480.HERMOSILLO (MÉXICO), 14/02/2026.- Familiares y amigos de trabajadores mineros protestan este sábado, en Hermosillo (México). Miles de trabajadores del sector minero, estudiantes, familiares y amigos de los mineros desaparecidos y asesinados en el municipio de la Concordia, en el estado de Sinaloa (noroeste) se manifestaron para exigirle al Estado mexicano justicia y seguridad en esta actividad económica que representa el 2,5 % del PIB nacional. EFE/Daniel Sánchez (Daniel Sánchez)

En el grupo de personas que marchó en Hermosillo también iban los familiares del minero encontrado muerto José Antonio Jiménez Nevares, quien dejó a su mujer y a dos niñas menores de edad.

“José Antonio no merecía morir en estas circunstancias, todos lo que lo conocimos sabemos que era un joven alegre y muy responsable”, dijo su esposa al agradecer a los participantes de la marcha.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha afectado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.

Tags
Breaking NewsMéxicoSecuestrosMinerosAsesinatosCártel de Sinaloa
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: