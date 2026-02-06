Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatistas buscan a seis mineros atrapados tras explosión en una mina en Colombia

Al menos 40 expertos en seguridad y salvamento están desplegados

6 de febrero de 2026 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades investigan la causa del accidente. (Shutterstock)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Equipos de socorristas y expertos realizaban el viernes tareas de búsqueda en una mina de una zona rural del centro de Colombia donde una explosión dejó atrapados a seis mineros cuyas condiciones no se conocen, reportaron las autoridades.

Al menos 40 expertos en seguridad y salvamento están desplegados en la mina Mata Siete en la región Guachetá, en Cundinamarca —120 kilómetros al norte de Bogotá— donde la noche del jueves se produjo una explosión de metano “por acumulación de gases”, informó la Agencia Nacional de Minería en la red social X. En esa zona proliferan las minas de extracción de carbón.

“Desconocemos el estado de ellos, estamos haciendo lo humanamente posible para llegar al sitio donde se encuentran”, afirmó el comandante de los bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, en declaraciones a la televisión estatal colombiana.

Según el comandante, se presentan dos escenarios de alto riesgo: la “explosión que pudo generar internamente un socavón” y afectar la estructura de la mina, así como la acumulación de gas metano.

“No hemos tenido comunicación con ellos” ni tampoco contacto visual, informó el capitán Farfán.

Entre las tareas que se ejecutan en la zona están la ventilación de la mina y extracción de carbón para “garantizar la seguridad”, agregó la Agencia de Minería.

Esa institución de control aseguró que se investiga el hecho y que se tomarán medidas para evitar futuros incidentes, esto pese a que el año anterior se produjeron varias emergencias en zonas mineras del país.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
