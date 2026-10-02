Buscador de gemas asegura haber hallado un diamante valorado en $1 millón en Arkansas

LITTLE ROCK, Arkansas — Jack Pearadin es el primero en admitir que su afición por la búsqueda de diamantes no le ha dado frutos, a pesar de llevar más de una docena de años cribando piedras.

Pero a principios de este año, este reservista de la Armada y su amigo desenterraron un diamante de seis quilates en un campo de Arkansas, donde ya había encontrado más de 300 gemas hasta la fecha. Y este no se parecía a nada de lo que hubiera desenterrado antes: Pearadin afirma que los coleccionistas le han dicho que podría valer más de un millón de dólares.

Al menos un tasador con experiencia declaró a The Associated Press que un diamante de ese tamaño y calidad podría valer una cuarta parte de esa cantidad, lo que seguiría siendo un hallazgo impresionante.

“¡Dios mío! ¡Dios mío!’, exclamó Pearadin mientras retransmitía en directo el hallazgo en TikTok. “¡Madre mía, nos ha tocado uno enorme!“, gritó tras enjuagar la grava de un cubo y volcar el montón sobre una mesa para dejar al descubierto las facetas brillantes de un diamante de 6.03 quilates.

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Con un tamaño aproximado al de una uña, es el diamante más grande hallado este año en el Parque Estatal Crater of Diamonds. Se han descubierto más de 37,000 diamantes desde que la antigua mina de diamantes a cielo abierto pasó a formar parte de un parque estatal en 1972.

El diamante más grande hallado en el parque, “Uncle Sam”, pesaba 40 quilates

El parque cobra una entrada de $15 por llenar un cubo de 5 galones con piedras, y los visitantes pueden quedarse con cualquier gema que encuentren. La mayoría son pequeñas y valen quizá unos pocos cientos de dólares.

Pearadin, natural de Misuri, lleva probando suerte en el parque desde 2013, y llegó incluso a mudarse a la cercana localidad de Murfreesboro para poder dedicarse a su afición: “Me encanta hasta ese punto”, declaró a The Associated Press. Ha vendido la mayor parte de sus diamantes por Internet.

La mayoría de los entre 400 y 800 diamantes que se encuentran cada año en el parque pesan alrededor de un cuarto de quilate, según la guía del parque Sarah Bivens. Sin embargo, ha habido algunos más grandes, según explicó el subdirector del parque, Waymon Cox: en 2020, un director de banco de Arkansas encontró un diamante de 9 quilates, y en 2024, un francés desenterró uno de 7 quilates.

Los diamantes se encuentran en pocos lugares de EE. UU.

Los diamantes se cristalizan bajo una presión y un calor enormes en las profundidades de la Tierra y, posteriormente, son expulsados a la superficie a través de la actividad volcánica, antes de que el agua o el viento los dispersen. Estos diamantes naturales suelen ser turbios y tener formas irregulares, y pierden alrededor del 25 % de su peso al ser tallados y pulidos para convertirlos en lo que un joyero vendería, según Nathan Renfro, director sénior del Instituto Gemológico de América.

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Renfro afirmó que en Estados Unidos solo se conocen dos yacimientos primarios de diamantes —lugares en los que columnas de roca volcánica que en su día estuvo fundida han llegado a la superficie—: el Crater of Diamonds y el lago Kelsey, en Colorado, donde el terreno fue rehabilitado tras el cierre de una explotación minera comercial hace años.

Hoy en día, eso convierte al parque de Arkansas en uno de los únicos lugares del mundo donde cualquiera puede buscar diamantes y llevarse lo que encuentre.

“Es una actividad realmente extraordinaria que esté abierta al público”, afirmó Renfro. “La mayoría de las minas de diamantes cuentan con medidas de seguridad muy estrictas”.

¿Conseguirá Jack por fin un gran premio?

Un diamante típico de 0.17 quilates procedente del parque puede venderse por unos $700, según ha afirmado Laura Stanley, tasadora certificada de gemas de Little Rock. Sin embargo, un diamante amarillo de alta calidad de seis quilates procedente del parque puede alcanzar un precio de unos $250,000, ha añadido, en parte debido a su origen.

“Son un caso aparte”, dijo Stanley. “Es el único lugar de Estados Unidos donde puedes ir a buscar tu propio diamante, y eso no se puede comparar con un diamante de ningún otro sitio”.

El cristal “Uncle Sam” se talló y pulió hasta convertirlo en un diamante de 12.42 quilates que se donó al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, donde se puede contemplar en la exposición “Great American Diamonds”.

Pearadin bautizó su último y mayor hallazgo como el “Sueño Americano”.

“Es un diamante amarillo enorme y precioso”, dijo Pearadin. Tiene pensado repartirse los beneficios con su compañero, el buscador de gemas Michael Schumacher, de Wisconsin, que le ayudó a excavar la grava de donde salió la piedra, y abrir su propia mina de cristales.

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