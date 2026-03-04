Acusado de matar al presunto agresor de su hija gana la nominación como sheriff republicano en Arkansas

Un hombre de Arkansas acusado de matar al presunto agresor de su hija ganó la candidatura republicana a sheriff local mientras espera a ser juzgado por asesinato en su condado rural, donde se presentó con un mensaje de denuncia de los fallos de las fuerzas del orden.

Aaron Spencer derrotó al sheriff del condado de Lonoke John Staley en las elecciones primarias del martes, ganando más del 53% de los votos con todos los distritos electorales, según los resultados no oficiales publicados por el Secretario de Estado de Arkansas.

Staley, cuyo departamento detuvo a Spencer en 2024, reconoció la derrota.

“Enhorabuena al Sr. Spencer. Esta noche los votantes tomaron su decisión en las primarias republicanas, y yo respeto la decisión”, dijo Staley en una declaración publicada en Facebook.

Spencer se enfrentará en noviembre al demócrata Brian Mitchell Sr. en este condado mayoritariamente republicano. No podría ejercer si es declarado culpable de matar a Michael Fosler, que estaba en libertad bajo fianza tras ser acusado de numerosos delitos sexuales contra la hija de Spencer, que entonces tenía 13 años. Los abogados de Spencer no niegan que disparara y matara a Fosler, de 67 años, pero sostienen que actuó dentro de la ley para proteger a su hija de un depredador.

PUBLICIDAD

La campaña y los abogados de Spencer no respondieron inmediatamente el miércoles a los mensajes en busca de comentarios.

Spencer se encuentra en libertad bajo fianza a la espera del juicio, cuyo inicio estaba previsto inicialmente para enero. El juicio se retrasó después de que el presidente del tribunal fuera apartado del caso. No se ha fijado una nueva fecha. Spencer se ha declarado inocente.