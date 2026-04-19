El bloqueo energético a Cuba afecta la legendaria vida nocturna de La Habana

Las amplias avenidas de La Habana están vacías por la noche. Los teatros están cerrados. Bares y cafés tienen las cortinas bajadas. Es difícil encontrar luces en las calles o cubanos ganando dinero entreteniendo a los turistas.

Bajo el peso de un bloqueo petrolero impuesto contra Cuba por la segunda administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la crisis económica más grave de la isla en décadas, la otrora bulliciosa vida nocturna de la ciudad se ha vuelto tranquila.

“Me siento vacía por dentro cuando veo mis calles vacías”, dijo Yusleydi Blanco, contable de 41 años. “No puedo ser feliz cuando mi país está triste”.

“Peor que el Periodo Especial”

Tras el acuerdo alcanzado en el 2016 entre los entonces presidentes Barack Obama y Raúl Castro que suavizaba las restricciones estadounidenses a los viajes a Cuba, el dinero inundó la isla y el turismo se disparó.

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Un restaurante permanece vacío en La Habana, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) (Ramon Espinosa)

Un pequeño número de empresarios abrieron negocios privados recién autorizados y compraron vehículos modernos importados que compartían las calles con coches clásicos de la década de 1950.

En 2018, un récord de 4.7 millones de turistas llegaron a la isla. Los alojamientos hoteleros estaban tan saturados que se vio a viajeros sin alojamiento durmiendo en un parque de la pequeña ciudad occidental cubana de Viñales, que atrae a miles de turistas y escaladores a sus pintorescos acantilados de piedra caliza.

En la actualidad, la venta de gasolina está limitada a 5 galones por vehículo y los propietarios pueden esperar meses a que les toque un surtidor.

Los autobuses dejan de circular a las 6:00 de la tarde y las compañías aéreas internacionales, como Air France, Air Canada e Iberia, han dejado de volar a La Habana porque no pueden repostar allí.

El ruido de los coches ha desaparecido en el rico barrio de El Vedado, donde ha resurgido el paisaje sonoro del piar de los pájaros. El gobierno cubano informó de la llegada de 77,600 turistas en febrero, por debajo de los 178,000 del mismo mes del año anterior.

“Esto es peor que el Periodo Especial”, dijo Dolores de la Caridad Méndez, aparcacoches de 65 años, refiriéndose a los años de devastación económica que siguieron al colapso de la Unión Soviética, mecenas de Cuba durante la Guerra Fría, en la década de 1990.





Una mujer cruza una avenida en La Habana, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) (Ramon Espinosa)

“Probando la resistencia de todos”

A diferencia de sus predecesores demócratas, Trump ha endurecido las sanciones económicas contra Cuba, exigiendo el fin de la represión política, la liberación de los presos políticos y la liberalización de la alicaída economía de la isla.

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El agravamiento de la crisis ha provocado apagones persistentes, recortes en el sistema estatal de racionamiento de alimentos y una grave escasez de agua y medicinas que han transformado la vida cotidiana en un calvario para muchos en la isla de 10 millones de habitantes.

Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1,4 millones de cubanos abandonarán la isla, en su mayoría jóvenes, pero también músicos, actores, bailarines y otros artistas consumados que alimentaban la vida nocturna de La Habana.

En enero, Estados Unidos capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que había sido el principal proveedor de petróleo de Cuba.

La administración Trump cortó ese suministro y amenazó con imponer aranceles a otros países que vendieran petróleo a Cuba, que estuvo sin un solo envío hasta que llegó un petrolero ruso en marzo.

Personas recorren el Malecón al atardecer en La Habana, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) (Ramon Espinosa)

Para los empresarios y propietarios de negocios de toda la isla, la vida se ha vuelto difícil a medida que el turismo caía en picado y sus esperanzas de vender productos más baratos a sus compatriotas cubanos se estrellaban contra las rocas de una realidad económica mucho más dura.

“Te levantas y estás dispuesta a conquistar el mundo, diciendo: ‘Hoy voy a vender más que nunca’”, comenta Yeni Pérez, propietaria del café Entre Nos de La Habana Vieja. “Luego no entra ni un solo cliente y te vas a casa destrozada”.

“Al día siguiente”, dice, “dices: ‘Vamos a darle otra oportunidad’. Es un momento que pone a prueba la resistencia de todos”.

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