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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a hombre en estacionamiento de negocio en Barranquitas

La Policía indicó que la víctima tenía 30 años de edad

12 de octubre de 2026 - 6:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar donde se ubicó la guagua quemada no se han ocupado casquillos ni material acelerante. (Archivo / GFR Media)
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Aibonito estará a cargo del caso.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes en Barranquitas.

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Los hechos fueron reportados a eso de la 1:37 a.m., en el estacionamiento de un negocio en la carretera PR-156.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida de bala. Cuando llegaron las unidades, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años de edad con una herida de bala.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Aibonito estará a cargo del caso.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 347 asesinatos en o que va de este año, nueve menos que los 356 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBarranquitas
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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