Gruero asesinado en Salinas había denunciado ataque a tiros contra su casa el mes pasado

El gruero asesinado ayer, miércoles, en Salinas había denunciado a las autoridades que su casa fue atacada a tiros el mes pasado.

De acuerdo con la Policía, el cuerpo sin vida de Reinaldo Torres López, de 36 años, fue encontrado en la mañana de ayer, con varias heridas de bala, en un terreno aledaño a la carretera PR-3.

En el lugar, también estaba su grúa, que presentaba varios impactos de disparos.

Torres López había denunciado ante la Policía varios disparos contra su vivienda en el barrio Coco, el pasado 8 de septiembre.

Según la información preliminar, aproximadamente a las 2:40 a.m., “el querellante escuchó varios disparos dirigidos a su residencia, donde se encontraba acompañado de su esposa y dos menores”.

“La residencia recibió varios impactos de bala”, detalló el informe policiaco, que precisó que uno de los impactos fue encontrado dentro de “la habitación donde se encontraba una de las menores”.

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Señaló que “además de la residencia, tres vehículos de motor y una de las grúas presentaron múltiples impactos de bala”.

“Una segunda grúa sufrió daños como consecuencia del incendio. También se reportaron daños a una verja ubicada en la parte posterior de la propiedad”, apuntó.

En la escena, encontraron 38 casquillos de bala calibre 9mm y nueve casquillos calibre 40mm. Además, ocuparon un contenedor de gasolina color rojo sin tapa.

Mientras todavía analizaban la escena ayer, el inspector José Torres, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Guayama, indicó que al momento no tenían información que vinculara el asesinato de Torres López con la muerte violenta reportada en el mismo barrio Coco el mes pasado.

De la investigación preliminar se desprende que Armando Joel Ortiz Colón, de 37 años, fue ultimado en los predios de la gomera “Armandito Tire Center”.

El cuerpo de Ortiz Colón fue encontrado en el interior de un automóvil Suzuki Grand Vitara, color negro, tras recibir varias heridas de bala.

Al preguntarle si ambos casos estaban relacionados, Torres contestó que “no lo puedo decir responsablemente en este momento”.