Grúa con impactos de bala conduce al hallazgo de un cadáver en Salinas
La Policía investiga las circunstancias en que ocurrió el asesinato
7 de octubre de 2026 - 12:28 PM
7 de octubre de 2026 - 12:28 PM
Un hombre que no ha sido identificado murió tras recibir múltiples heridas de bala en la mañana del miércoles, en la PR-3, kilómetro 156.4, en Salinas, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar, los agentes encontraron una grúa con varios impactos de bala.
Los policías realizaron una búsqueda en el área y localizaron, en las inmediaciones, el cuerpo de un hombre que presentaba heridas de bala. El individuo murió en la escena, confirmó la Uniformada.
El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, cuyos agentes continuarán con la pesquisa para establecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato y determinar el móvil.
Mientras se realiza la investigación, la PR-3 permanecerá cerrada en el área.
La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer el caso a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.
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