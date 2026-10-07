Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
7 de octubre de 2026
90°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Grúa con impactos de bala conduce al hallazgo de un cadáver en Salinas

La Policía investiga las circunstancias en que ocurrió el asesinato

7 de octubre de 2026 - 12:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un asesinato. (Xavier j. Araujo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre que no ha sido identificado murió tras recibir múltiples heridas de bala en la mañana del miércoles, en la PR-3, kilómetro 156.4, en Salinas, informó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar, los agentes encontraron una grúa con varios impactos de bala.

Los policías realizaron una búsqueda en el área y localizaron, en las inmediaciones, el cuerpo de un hombre que presentaba heridas de bala. El individuo murió en la escena, confirmó la Uniformada.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, cuyos agentes continuarán con la pesquisa para establecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato y determinar el móvil.

Mientras se realiza la investigación, la PR-3 permanecerá cerrada en el área.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer el caso a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSalinasAsesinatosDivisión de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: