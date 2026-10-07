Grúa con impactos de bala conduce al hallazgo de un cadáver en Salinas

Un hombre que no ha sido identificado murió tras recibir múltiples heridas de bala en la mañana del miércoles, en la PR-3, kilómetro 156.4, en Salinas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar, los agentes encontraron una grúa con varios impactos de bala.

Los policías realizaron una búsqueda en el área y localizaron, en las inmediaciones, el cuerpo de un hombre que presentaba heridas de bala. El individuo murió en la escena, confirmó la Uniformada.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, cuyos agentes continuarán con la pesquisa para establecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato y determinar el móvil.

Mientras se realiza la investigación, la PR-3 permanecerá cerrada en el área.