“Estamos investigando cuál fue el móvil”: asesinan a maestro en Santa Isabel

La Policía de Puerto Rico investiga el móvil detrás del asesinato del maestro de educación física y líder comunitario Cecil Lewis Matías, de 49 años, quien fue baleado durante la tarde de ayer, martes, en la calle Luis Muñoz Rivera final, en el municipio de Santa Isabel, mientras recogía donaciones para adultos mayores.

Según el informe preliminar, el crimen ocurrió a las 2:19 p.m., cuando Lewis Matías, con dos bolsas grandes en sus manos, se dirigía a su guagua Toyota Tacoma y fue emboscado por gatilleros, quienes le arrebataron la vida. El perjudicado era el fundador del Centro Fuente de Esperanza Inc., en Santa Isabel.

“No me gustaría entrar en muchos de los detalles de la investigación porque sabemos (que) los comentarios que hacemos sin tener toda la información puede impactar la integridad de esta investigación, pero siempre es preocupante una vida que perdemos”, dijo el superintendente de la Policía, Joseph González.

En entrevista con el programa “Lo de Hoy” de El Nuevo Día, el exjefe del Negociado de Investigaciones Criminales (FBI) añadió que el crimen fue temprano en horas de la tarde y se recuperaron múltiples casquillos.

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“Todavía estamos investigando cuál fue el móvil, qué había atrás, cuál fue la razón, porque cuando empezamos a desarrollar esas investigaciones podemos dar con las personas responsables sabiendo exactamente y eso se desarrolla basado en las entrevistas de vecinos, conocidos”, añadió.

“Estamos temprano en la investigación, pero como todas las investigaciones, es prioridad para la Policía de Puerto Rico”, puntualizó González.

Lo de Hoy | Narcotráfico en Puerto Rico: lo que reveló el superintendente Joseph González En "Lo de Hoy", el superintendente de la Policía explicó cómo Puerto Rico se ha convertido en una ruta clave del narcotráfico y cómo las autoridades mantienen su ofensiva contra el contrabando de drogas en el país. Joseph González también ofreció detalles sobre los recientes golpes que las autoridades han dado a organizaciones criminales y cómo buscan evitar una guerra entre pandillas en las calles. Además, el jefe de la Uniformada habló sobre la reciente controversia con la secretaria de la Familia, Suzanne Roig. Por otro lado, el periodista Benjamín Torres Gotay analizó el caso del adolescente acusado de matar a su abuela. También abordó la pena de muerte en Estados Unidos, en el marco del caso de Christa Pike: “Trataron de matarla dos veces, sobrevivió y ahora no se sabe”.

Como parte de la investigación, agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce ocupó las grabaciones de las cámaras de seguridad en busca de pistas de los responsables.

Lewis Matías, quien fue profesor de educación física, compareció en marzo pasado ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes para deponer junto a otros docentes sobre las medidas cautelares prolongadas impuestas a los maestros por el Departamento de Educación (DE).

Sin embargo, la investigación de las autoridades no ha vinculado dicha ponencia con el asesinato, ni tampoco se ha revelado el motivo del crimen, supo El Nuevo Día.

Este medio supo que Lewis Matías estaba suspendido de la escuela pública vocacional Elvira M. Colón Negrón, en Santa Isabel, como parte de una medida cautelar, que no está resuelta.

“Lamentamos profundamente la partida del compañero maestro Cecil Lewis, cuya dedicación, compromiso y vocación de servicio dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad escolar. Su legado como educador, colega y ser humano permanecerá siempre en nuestros corazones y en la vida de los estudiantes a quienes impactó”, dice un mensaje publicado en las redes sociales de la mencionada escuela pública.

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“En estos momentos de tristeza, elevamos nuestras oraciones por el descanso eterno de su alma y pedimos fortaleza y consuelo para sus familiares y para toda la comunidad escolar que hoy lamenta su partida. Recordaremos siempre la dedicación con la que desempeñó su misión educativa. Que su memoria sea una inspiración para continuar sirviendo con amor y compromiso. Descanse en paz”, puntualiza.

El crimen de Lewis Matías -quien también fue militar y se destacó como atleta en la universidad- ha desatado mensajes de condolencias en las redes sociales, donde se describe como un buen servidor público, que tenía un corazón noble y carismático.