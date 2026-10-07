Federales diligencian múltiples órdenes de arresto en el sur de Puerto Rico

JUANA DÍAZ - Agentes federales diligencian 28 órdenes de arresto desde la madrugada de este miércoles en el sur de Puerto Rico, en un operativo denominado “Rainbow Dope”.

Del total de acusados, 13 fueron arrestados esta madrugada, 12 ya estaban bajo custodia y tres estarían fuera de Puerto Rico.

Las detenciones responden a acusaciones emitidas por un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal en el Tribunal Federal en San Juan.

Los cargos surgen luego de una investigación encabezada por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que inició en el 2022 contra presuntos miembros de una organización dedicada al narcotráfico.

Los municipios impactados en el operativo fueron Juana Díaz, Ponce, Coamo, Villalba y Orocovis.

“Esto es una organización que distribuía fentanilo y usaba el correo, y controlaban puntos de drogas en diferentes pueblos del área sur”, indicó Juan Hernández, subdirector de la DEA en Puerto Rico, quien indicó que durante la pesquisa ocuparon grandes cantidades de dinero y sustancias controladas.

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“A esta organización se le conocía como ‘Rainbow Dope Dealers’ porque cuando cocinaban el crack, lo hacían con distintos tipos de colores”, agregó.

En la pesquisa también participó la Oficina de Investigaciones del Servicio Postal y el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

En las intervenciones también participaron oficiales del SWAT del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la Oficina de Investigaciones (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Oficina de Alguaciles Federales (US Marshals).

Se espera que los detalles sean ofrecidos por la Fiscalía federal en una conferencia de prensa a media mañana de hoy.

La región sur de la isla fue impactada por segundo día consecutivo por parte de las autoridades, luego de que la Policía ejecutara varias órdenes de arresto ayer, martes, en otra operación.

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