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Golpe al narcotráfico: interceptan lancha con 594 kilos de cocaína al sur de Guayanilla

Tres personas de nacionalidad venezolana fueron arrestadas

7 de octubre de 2026 - 10:44 AM

Updated At

Actualizado el 7 de octubre de 2026 - 12:02 PM

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El cargamento de cocaína estaba valorado en un millón de dólares. (GFR Media)
Una foto de archivo de un cargamento de cocaína.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una lancha con un cargamento de cocaína fue interceptada en la madrugada de este miércoles al sur del municipio de Guayanilla y tres personas de nacionalidad venezonala fueron detenidas.

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En declaraciones a El Nuevo Día, el portavoz del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Jeffrey Quiñones, confirmó que fueron incautados 594 kilos de cocaína.

La embarcación fue intervenida durante un patrullaje realizado por la unidad marítima de Aduanas y Protección Fronteriza de Ponce.

Más temprano, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, confirmó en el programa “Lo de Hoy” de El Nuevo Día dicha intervención de las autoridades federales.

“Recibí información sobre una lancha que fue incautada por ahora (la información preliminar apunta a que) con más de 2,000 kilos de cocaína en el área de Ponce”, indicó González.

Sin embargo, CBP confirmó que se trató de 594 kilos de cocaína y no de 2,000 kilos. “La información es bien preliminar”, abundó González.

En lo que va de año, la Policía ha incautado 11,417 kilos de cocaína. N0o obstante, el cargamento de esta mañana fue ocupado por el Caribbean Air Marine Branch de la Pratulla Fronteriza.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICDrogasCocaínaPonce
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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