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En Río Grande: hallan cuerpo amarrado y con heridas de bala en un pastizal

Una llamada anónima al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación

7 de octubre de 2026 - 11:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Al momento, se desconoce la identidad y el sexo de la víctima.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una persona fue encontrada presuntamente amarrada y con heridas de bala en un pastizal este miércoles en la comunidad La Poza, del barrio Palmer, en Río Grande, en un caso que la Policía investiga como un asesinato.

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Según la información preliminar de la Uniformada, el hallazgo ocurrió en el kilómetro 1.2 de la PR-191 en dirección hacia El Yunque.

La Policía indicó que, a las 10:09 a.m., se recibió una llamada anónima al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una situación o persona sospechosa.

Al momento, se desconoce la identidad y el sexo de la víctima.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo se dirigen a la escena.

Tags
Breaking NewsAsesinatosRío GrandePolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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