En Río Grande: hallan cuerpo amarrado y con heridas de bala en un pastizal

Una persona fue encontrada presuntamente amarrada y con heridas de bala en un pastizal este miércoles en la comunidad La Poza, del barrio Palmer, en Río Grande, en un caso que la Policía investiga como un asesinato.

Según la información preliminar de la Uniformada, el hallazgo ocurrió en el kilómetro 1.2 de la PR-191 en dirección hacia El Yunque.

La Policía indicó que, a las 10:09 a.m., se recibió una llamada anónima al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una situación o persona sospechosa.

Al momento, se desconoce la identidad y el sexo de la víctima.