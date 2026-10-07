En Río Grande: hallan cuerpo amarrado y con heridas de bala en un pastizal
Una llamada anónima al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación
7 de octubre de 2026 - 11:10 AM
7 de octubre de 2026 - 11:10 AM
Una persona fue encontrada presuntamente amarrada y con heridas de bala en un pastizal este miércoles en la comunidad La Poza, del barrio Palmer, en Río Grande, en un caso que la Policía investiga como un asesinato.
Según la información preliminar de la Uniformada, el hallazgo ocurrió en el kilómetro 1.2 de la PR-191 en dirección hacia El Yunque.
La Policía indicó que, a las 10:09 a.m., se recibió una llamada anónima al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una situación o persona sospechosa.
Al momento, se desconoce la identidad y el sexo de la víctima.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo se dirigen a la escena.
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