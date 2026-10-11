Noche violenta en Guaynabo: balacera deja un muerto y dos heridos de bala

Un hombre de 34 años fue asesinado el sábado en la noche y otras dos personas, entre ellas una menor de cinco años, resultaron heridas de bala en un incidente reportado en la intersección de las avenidas Palmas y Ponce de León, en el sector Amelia, en Guaynabo.

El occiso fue identificado como Luis Yoniel Pérez Hernández. En cuanto a los heridos, la Policía informó que se trata de una menor de cinco años y un hombre de 27 años, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, la Policía recibió una llamada en el cuartel de Juan Domingo que alertaba sobre personas heridas de bala en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de Pérez Hernández, quien presentaba múltiples heridas de bala.

“En el lugar se encontraba un vehículo Mercedes Benz color blanco del año 2020, con varios impactos de bala”, detalló la Uniformada.