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Tres muertos y varios heridos tras balacera en negocio de Río Piedras

Los investigadores indagan si el incidente se originó tras una discusión en el interior del establecimiento

11 de octubre de 2026 - 6:38 AM

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El Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan quedó a cargo de la investigación. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico investiga un incidente violento ocurrido en el negocio Cafetería Zoila, ubicado en la calle Robles, en Río Piedras, que dejó al menos tres personas muertas y varias heridas.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), Edwin Figueroa, confirmó preliminarmente que al menos tres personas perdieron la vida. Además, indicó que las autoridades aún trabajan para corroborar si son nueve las personas heridas en la escena.

Por el momento, la Policía no ha establecido un móvil para los hechos, reportados a las 2:27 a.m. de este domingo. Sin embargo, los investigadores indagan si el incidente se originó tras una discusión en el interior del establecimiento.

“Dos de los fallecidos se encontraban dentro del negocio y uno afuera”, detalló Figueroa.

“Hemos recibido información que no se ha corroborado, posiblemente alguna disputa”, agregó.

Mientras tanto, las autoridades esperan la llegada del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a la escena para corroborar las identidades de las víctimas y realizar los procedimientos correspondientes.

Según Figueroa, en esa zona se han reportado otros incidentes violentos, aunque ninguno de la magnitud del ocurrido este domingo.

“En el negocio hemos tenido incidentes así violentos, pero en lo que llevo en San Juan, es el primero que trabajo”, expresó.

La investigación del crimen en Río Piedras estará a cargo del CIC de San Juan.

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