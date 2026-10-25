Encuentran causa para arresto contra mujer que supuestamente mató a esposo con un cuchillo en Bayamón
La fiscalía radicó cargos por asesinato y violación a la ley de armas
25 de octubre de 2026 - 7:59 AM
25 de octubre de 2026 - 7:59 AM
El Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra una mujer que presuntamente utilizó un cuchillo para asesinar a su esposo en una residencia en la urbanización Santa Juanita en Bayamón.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Gisselle Alexandra Sustache Villegas hirió a John Manuel Cosme Hernández en el área de la clavícula izquierda y posteriormente el hombre falleció.
El arma blanca fue ocupada como evidencia por las autoridades.
La fiscalía de Bayamón radicó un cargo por asesinato y otro por violación a la ley de armas por el uso del cuchillo para cometer delito.
La juez Najda Banuchi Ramos encontró causa para arresto por ambos cargos presentados e impuso una fianza global de $50,000 que no fue prestada.
Sustache Villegas fue ingresada a prisión hasta el 5 de noviembre cuando tendrá su vista preliminar.
El caso fue investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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