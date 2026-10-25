Encuentran causa para arresto contra mujer que supuestamente mató a esposo con un cuchillo en Bayamón

El Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra una mujer que presuntamente utilizó un cuchillo para asesinar a su esposo en una residencia en la urbanización Santa Juanita en Bayamón.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Gisselle Alexandra Sustache Villegas hirió a John Manuel Cosme Hernández en el área de la clavícula izquierda y posteriormente el hombre falleció.

El arma blanca fue ocupada como evidencia por las autoridades.

La fiscalía de Bayamón radicó un cargo por asesinato y otro por violación a la ley de armas por el uso del cuchillo para cometer delito.

La juez Najda Banuchi Ramos encontró causa para arresto por ambos cargos presentados e impuso una fianza global de $50,000 que no fue prestada.

Sustache Villegas fue ingresada a prisión hasta el 5 de noviembre cuando tendrá su vista preliminar.