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Encuentran causa para arresto contra mujer que supuestamente mató a esposo con un cuchillo en Bayamón

La fiscalía radicó cargos por asesinato y violación a la ley de armas

25 de octubre de 2026 - 7:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alguacil trabajaba en el Tribunal de Bayamón. (GFR Media)
La juez Najda Banuchi Ramos encontró causa para arresto por ambos cargos presentados e impuso una fianza global de $50,000 que no fue prestada. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra una mujer que presuntamente utilizó un cuchillo para asesinar a su esposo en una residencia en la urbanización Santa Juanita en Bayamón.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Gisselle Alexandra Sustache Villegas hirió a John Manuel Cosme Hernández en el área de la clavícula izquierda y posteriormente el hombre falleció.

El arma blanca fue ocupada como evidencia por las autoridades.

La fiscalía de Bayamón radicó un cargo por asesinato y otro por violación a la ley de armas por el uso del cuchillo para cometer delito.

La juez Najda Banuchi Ramos encontró causa para arresto por ambos cargos presentados e impuso una fianza global de $50,000 que no fue prestada.

Sustache Villegas fue ingresada a prisión hasta el 5 de noviembre cuando tendrá su vista preliminar.

El caso fue investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Tags
Breaking NewsDepartamento de JusticiaAsesinatosBayamónTribunal de Bayamón
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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