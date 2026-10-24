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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a puñaladas a un hombre en Bayamón: una mujer está bajo custodia de la Policía

Esto es lo que se sabe

24 de octubre de 2026 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este fue el segundo incidente violento - en igual número de días - en el área policiaca de Humacao. (Archivo GFR Media)
Una imagen de archivo de una escena criminal.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer fue arrestada por la Policía en relación con la muerte violenta de un hombre reportada anoche en la calle España de la urbanización Santa Juanita, en Bayamón.

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Según la información preliminar suministrada por las autoridades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre el incidente.

Al llegar a la escena, los policías encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba una herida de arma blanca en el área de la clavícula izquierda.

En relación con estos hechos, una mujer fue arrestada. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el incidente permanecen bajo investigación.

De momento, las autoridades no descartan que se haya tratado un incidente por violencia doméstica.

La agente Karines Torres Hernández, adscrita al Precinto de Bayamón Sur, atendió inicialmente la querella. Posteriormente, el agente Ángel Silva, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, se hizo cargo de la pesquisa.

Hasta el momento, la Policía no ha divulgado la identidad de la víctima ni detalles adicionales sobre el arresto.

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Breaking NewsBayamónPolicía de Puerto RicoSeguridadArmas blancasAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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