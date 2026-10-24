Asesinan a puñaladas a un hombre en Bayamón: una mujer está bajo custodia de la Policía

Una mujer fue arrestada por la Policía en relación con la muerte violenta de un hombre reportada anoche en la calle España de la urbanización Santa Juanita, en Bayamón.

Según la información preliminar suministrada por las autoridades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre el incidente.

Al llegar a la escena, los policías encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba una herida de arma blanca en el área de la clavícula izquierda.

En relación con estos hechos, una mujer fue arrestada. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el incidente permanecen bajo investigación.

De momento, las autoridades no descartan que se haya tratado un incidente por violencia doméstica.

La agente Karines Torres Hernández, adscrita al Precinto de Bayamón Sur, atendió inicialmente la querella. Posteriormente, el agente Ángel Silva, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, se hizo cargo de la pesquisa.

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