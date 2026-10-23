Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
23 de octubre de 2026
89°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Espeluznante confesión: Policía investiga video de hombre que afirma haber asesinado a dos hombres

Posteriormente, el individuo, identificado como William N. Rivera, fue encontrado sin vida en Santa Isabel

23 de octubre de 2026 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
William N. Rivera hombre que grabó video haciendo la presunt confesión. (Facebook: William N. Rivera)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como un relato sobre una inversión perdida y las consecuencias de una decisión financiera desafortunada pronto tomó un giro inesperado y perturbador: la confesión de un hombre que alegó haber asesinado a un abogado y a un exactivista del Partido Nuevo Progresista (PNP).

RELACIONADAS

A minutos de que se reportara el asesinato del licenciado Luis A. Quiñones González, en Ponce, un vídeo en las redes sociales, de unos seis minutos de duración, comenzó a tornarse viral. En el mismo, un hombre, identificado como William N. Rivera afirmó haber asesinado a dos hombres.

La portavoz de la Policía de Puerto Rico, Jessica Pérez, confirmó a El Nuevo Día que investigan la grabación. También confirmaron que Rivera fue hallado sin vida en Santa Isabel: todavía investigan si su fallecimiento responde a que se quitó la vida luego de que publicara el vídeo en sus redes sociales.

En un video que grabó mientras conducía un auto, Rivera explicó que la disputa surgió tras invertir “todos” sus ahorros en dos dispensarios de cannabis medicinal. Sin revelar una cifra del dinero invertido, alegó, entre otras cosas, que los abogados se aprovecharon de su “buena fe”.

La grabación trasciende en momentos en que Rivera aseguró haber tomado represalias contra las personas a quienes responsabiliza por la pérdida del dinero que invirtió en los negocios. No obstante, las afirmaciones contenidas en el video deben ser corroboradas por las autoridades.

“Un saludo, estoy grabando este video porque quiero aclarar varias cosas. En los próximos minutos, en las próximas horas, se van a estar diciendo muchas cosas de mí. Y antes de que se lleve la información de la manera incorrecta y que las redes sociales me liquiden, quiero hacer este video”, comenzó diciendo Rivera en la grabación.

El hombre explicó que, tiempo atrás, invirtió todos sus ahorros en dos dispensarios de cannabis y entregó el dinero a dos personas: el exlíder estadista Félix Plaud y Quiñones González, a quienes acusó de incumplir con los acuerdos y de disponer del dinero sin completar los proyectos.

De momento, Plaud fue reportado desaparecido.

“Estas dos personas se aprovecharon de mi buena fe, de mi buena voluntad, hicieron con el dinero lo que les dio la gana. Y las cosas que tenían que hacer con los dispensarios, no lo hicieron. El primer dispensario que no abrió, que fue el dinero que yo le di a Félix, lo demandé y Félix me devolvió parte del dinero, pero lamentablemente en los últimos meses, dejó de pagarme. Y pues, esta situación realmente ha sido complicada para mí porque, como les dije, fueron todos mis ahorros lo que les di, lo que les puse en las manos a ellos”, comentó.

Sobre el segundo establecimiento, ubicado en Cupey, afirmó que tampoco llegó a abrir y responsabilizó tanto a Plaud como a Quiñones González por el fracaso del proyecto.

Según Rivera, cuando reclamó la devolución del dinero, ambos dejaron de responder a sus solicitudes. También sostuvo que presentó una demanda, pero que el proceso no avanzó como esperaba.

“Cuando llegó el momento de pedirles mi dinero de vuelta, se hicieron los locos, se hicieron los locos, no me lo quisieron devolver. Radiqué una demanda, pero realmente pues, ha sido puesta arriba, porque realmente pues, Luis supo hacer las cosas, supo hacer las cosas, abogado al fin”, expresó.

Rivera agregó que, posteriormente, Quiñones González se acogió a la quiebra. También relató que dos personas cercanas al abogado intentaron intervenir para resolver la situación, pero que, según su versión, sus gestiones no dieron resultado.

Afirma que tomó represalias

En uno de los momentos más contundentes de la grabación, Rivera aseguró que decidió actuar por su cuenta después de considerar que sus reclamaciones no habían sido atendidas.

“Yo me cansé, me cansé de hacer las cosas a la buena y hoy tomé la decisión, ayer tomé la decisión de hacer las cosas a la mala”, dijo. Acto seguido, afirmó: “Ayer (jueves) asesiné a Félix Plaud y ahora mismo acabo de asesinar a Luis”.

Es meritorio aclarar que las expresiones constituyen una alegación directa de Rivera en el video. Sin embargo, la grabación, por sí sola, no permite confirmar las circunstancias de las muertes ni establecer de manera independiente la veracidad de lo declarado.

El hombre también pidió a los medios de comunicación, a los usuarios de las redes sociales y a los agentes investigadores que contacten a varias personas que, según él, podrían ofrecer información sobre sus negocios y las controversias económicas que describe.

Menciona a otras personas que, según él, tuvieron pérdidas

Rivera identificó a varias personas, a quienes describió como posibles víctimas de las actuaciones que atribuyó en el video.

“Yo quiero que hablen con esas personas para que esas personas digan quién fui yo y quiénes son ellos”, manifestó Rivera, al insistir en que no fue el único que habría sufrido pérdidas económicas.

El hombre sostuvo que su intención al publicar el video era que se investigaran las alegaciones que presenta antes de que se emitieran juicios sobre él en las redes sociales.

“Antes de que me masacren en las redes, me pongan como abusador, yo quiero que hagan ese ejercicio para que vean los abusos que cometieron estas personas y no quisieron responder ni hacer nada”, expresó.

Al concluir la grabación, Rivera indicó que decidió dejar el video publicado porque anticipaba que enfrentaría consecuencias por sus actos.

“Estoy dejando este videito por ahí, porque sé que lo que me viene ahora no es fácil”, concluyó.

Las alegaciones sobre las inversiones, las demandas y las supuestas actuaciones de las personas mencionadas no han sido corroboradas de forma independiente en esta información.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPonceAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 23 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: