Espeluznante confesión: Policía investiga video de hombre que afirma haber asesinado a dos hombres

Lo que comenzó como un relato sobre una inversión perdida y las consecuencias de una decisión financiera desafortunada pronto tomó un giro inesperado y perturbador: la confesión de un hombre que alegó haber asesinado a un abogado y a un exactivista del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A minutos de que se reportara el asesinato del licenciado Luis A. Quiñones González, en Ponce, un vídeo en las redes sociales, de unos seis minutos de duración, comenzó a tornarse viral. En el mismo, un hombre, identificado como William N. Rivera afirmó haber asesinado a dos hombres.

La portavoz de la Policía de Puerto Rico, Jessica Pérez, confirmó a El Nuevo Día que investigan la grabación. También confirmaron que Rivera fue hallado sin vida en Santa Isabel: todavía investigan si su fallecimiento responde a que se quitó la vida luego de que publicara el vídeo en sus redes sociales.

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En un video que grabó mientras conducía un auto, Rivera explicó que la disputa surgió tras invertir “todos” sus ahorros en dos dispensarios de cannabis medicinal. Sin revelar una cifra del dinero invertido, alegó, entre otras cosas, que los abogados se aprovecharon de su “buena fe”.

La grabación trasciende en momentos en que Rivera aseguró haber tomado represalias contra las personas a quienes responsabiliza por la pérdida del dinero que invirtió en los negocios. No obstante, las afirmaciones contenidas en el video deben ser corroboradas por las autoridades.

“Un saludo, estoy grabando este video porque quiero aclarar varias cosas. En los próximos minutos, en las próximas horas, se van a estar diciendo muchas cosas de mí. Y antes de que se lleve la información de la manera incorrecta y que las redes sociales me liquiden, quiero hacer este video”, comenzó diciendo Rivera en la grabación.

El hombre explicó que, tiempo atrás, invirtió todos sus ahorros en dos dispensarios de cannabis y entregó el dinero a dos personas: el exlíder estadista Félix Plaud y Quiñones González, a quienes acusó de incumplir con los acuerdos y de disponer del dinero sin completar los proyectos.

“Estas dos personas se aprovecharon de mi buena fe, de mi buena voluntad, hicieron con el dinero lo que les dio la gana. Y las cosas que tenían que hacer con los dispensarios, no lo hicieron. El primer dispensario que no abrió, que fue el dinero que yo le di a Félix, lo demandé y Félix me devolvió parte del dinero, pero lamentablemente en los últimos meses, dejó de pagarme. Y pues, esta situación realmente ha sido complicada para mí porque, como les dije, fueron todos mis ahorros lo que les di, lo que les puse en las manos a ellos”, comentó.

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Sobre el segundo establecimiento, ubicado en Cupey, afirmó que tampoco llegó a abrir y responsabilizó tanto a Plaud como a Quiñones González por el fracaso del proyecto.

Según Rivera, cuando reclamó la devolución del dinero, ambos dejaron de responder a sus solicitudes. También sostuvo que presentó una demanda, pero que el proceso no avanzó como esperaba.

“Cuando llegó el momento de pedirles mi dinero de vuelta, se hicieron los locos, se hicieron los locos, no me lo quisieron devolver. Radiqué una demanda, pero realmente pues, ha sido puesta arriba, porque realmente pues, Luis supo hacer las cosas, supo hacer las cosas, abogado al fin”, expresó.

Rivera agregó que, posteriormente, Quiñones González se acogió a la quiebra. También relató que dos personas cercanas al abogado intentaron intervenir para resolver la situación, pero que, según su versión, sus gestiones no dieron resultado.

Afirma que tomó represalias

En uno de los momentos más contundentes de la grabación, Rivera aseguró que decidió actuar por su cuenta después de considerar que sus reclamaciones no habían sido atendidas.

“Yo me cansé, me cansé de hacer las cosas a la buena y hoy tomé la decisión, ayer tomé la decisión de hacer las cosas a la mala”, dijo. Acto seguido, afirmó: “Ayer (jueves) asesiné a Félix Plaud y ahora mismo acabo de asesinar a Luis”.

Es meritorio aclarar que las expresiones constituyen una alegación directa de Rivera en el video. Sin embargo, la grabación, por sí sola, no permite confirmar las circunstancias de las muertes ni establecer de manera independiente la veracidad de lo declarado.

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El hombre también pidió a los medios de comunicación, a los usuarios de las redes sociales y a los agentes investigadores que contacten a varias personas que, según él, podrían ofrecer información sobre sus negocios y las controversias económicas que describe.

Menciona a otras personas que, según él, tuvieron pérdidas

Rivera identificó a varias personas, a quienes describió como posibles víctimas de las actuaciones que atribuyó en el video.

“Yo quiero que hablen con esas personas para que esas personas digan quién fui yo y quiénes son ellos”, manifestó Rivera, al insistir en que no fue el único que habría sufrido pérdidas económicas.

El hombre sostuvo que su intención al publicar el video era que se investigaran las alegaciones que presenta antes de que se emitieran juicios sobre él en las redes sociales.

“Antes de que me masacren en las redes, me pongan como abusador, yo quiero que hagan ese ejercicio para que vean los abusos que cometieron estas personas y no quisieron responder ni hacer nada”, expresó.

Al concluir la grabación, Rivera indicó que decidió dejar el video publicado porque anticipaba que enfrentaría consecuencias por sus actos.

“Estoy dejando este videito por ahí, porque sé que lo que me viene ahora no es fácil”, concluyó.