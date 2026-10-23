Asesinan a un abogado mientras transitaba por una avenida en Ponce

En un suceso que conmociona al ámbito jurídico y enluta a la comunidad legal del país, un abogado murió este viernes tras resultar herido de bala en un incidente reportado a eso de las 10:45 a.m. en la avenida Las Américas, en Ponce.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el inspector Daniel Justiniano, quien no ofreció mayores detalles sobre el caso que apenas comienza.

No obstante, el informe de la Policía de Puerto Rico establece que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, en el que un hombre resultó herido de bala mientras transitaba por dicha vía.

Tras el ataque a tiros, el perjudicado fue transportado en un vehículo privado hasta una institución hospitalaria del área donde falleció a causa de las heridas recibidas, por lo que el caso fue reclasificado como una “muerte violenta”.

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Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni ofrecido detalles sobre posibles sospechosos o el móvil del ataque.