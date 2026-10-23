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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un abogado mientras transitaba por una avenida en Ponce

La víctima fue trasladada en un vehículo privado a un hospital, donde falleció

23 de octubre de 2026 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de una escena del crimen.
Foto de archivo de una escena del crimen. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

En un suceso que conmociona al ámbito jurídico y enluta a la comunidad legal del país, un abogado murió este viernes tras resultar herido de bala en un incidente reportado a eso de las 10:45 a.m. en la avenida Las Américas, en Ponce.

RELACIONADAS

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el inspector Daniel Justiniano, quien no ofreció mayores detalles sobre el caso que apenas comienza.

No obstante, el informe de la Policía de Puerto Rico establece que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, en el que un hombre resultó herido de bala mientras transitaba por dicha vía.

Tras el ataque a tiros, el perjudicado fue transportado en un vehículo privado hasta una institución hospitalaria del área donde falleció a causa de las heridas recibidas, por lo que el caso fue reclasificado como una “muerte violenta”.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni ofrecido detalles sobre posibles sospechosos o el móvil del ataque.

Pendientes a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadPonceAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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