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Mujer enfrenta cargos por presuntamente dar información falsa a la Policía

Todo comenzó con una querella de hurto de su vehículo y esto fue lo que sucedió después, según la Uniformada

22 de octubre de 2026 - 2:55 PM

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El caso fue investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer de 38 años enfrenta cargos luego de que presuntamente ofreciera información falsa a la Policía en un caso relacionado con el hurto de su vehículo, un Toyota Corolla del año 2000, informó la Uniformada.

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La imputada fue identificada como Neysha M. Benítez Rodríguez, residente de Manatí, quien supuestamente acudió el domingo, 18 de octubre, a un cuartel para denunciar que le robaron su auto, de color verde.

La investigación que culminó en la radicación de cargos estuvo a cargo del agente Daniel Reyes Acevedo, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Miguel González Figueroa.

El caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago Román, quien radicó cargos por violaciones a la Ley 8 de Protección Vehicular, por evadir pagos mensuales a un banco y por ofrecer información falsa a la Policía.

La imputada fue identificada como Neysha M. Benítez Rodríguez, residente de Manatí.
La imputada fue identificada como Neysha M. Benítez Rodríguez, residente de Manatí. (Suministrada)

La prueba fue presentada ante el juez Santiago Cordero Osorio, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto contra la mujer y le impuso una fianza de $2,000, que fue prestada. La vista preliminar quedó señalada para el próximo 4 de noviembre.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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