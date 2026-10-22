Mujer enfrenta cargos por presuntamente dar información falsa a la Policía

Una mujer de 38 años enfrenta cargos luego de que presuntamente ofreciera información falsa a la Policía en un caso relacionado con el hurto de su vehículo, un Toyota Corolla del año 2000, informó la Uniformada.

La imputada fue identificada como Neysha M. Benítez Rodríguez, residente de Manatí, quien supuestamente acudió el domingo, 18 de octubre, a un cuartel para denunciar que le robaron su auto, de color verde.

La investigación que culminó en la radicación de cargos estuvo a cargo del agente Daniel Reyes Acevedo, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Miguel González Figueroa.

El caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago Román, quien radicó cargos por violaciones a la Ley 8 de Protección Vehicular, por evadir pagos mensuales a un banco y por ofrecer información falsa a la Policía.

La imputada fue identificada como Neysha M. Benítez Rodríguez, residente de Manatí. (Suministrada)