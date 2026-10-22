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Investigan caso de bebé con supuestas fracturas en las costillas

Esto es lo que sabe al momento

22 de octubre de 2026 - 11:11 AM

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El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga, desde la noche del miércoles, un caso en el que un infante de un año y nueve meses fue diagnosticado con costillas fracturadas.

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De momento, se desconocen las circunstancias en las que el menor sufrió las lesiones. La investigación está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

De la investigación preliminar se desprende que el menor presuntamente presentaba un hematoma en una oreja. Sin embargo, tras una evaluación médica se determinó que presentaba fracturas en sus costillas.

El infante fue trasladado al Hospital Pediátrico de Río Piedras, mientras que la Policía de Puerto Rico y el Departamento de la Familia fueron notificados y mantienen bajo investigación lo ocurrido.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICMaltrato de menoresCaguas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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