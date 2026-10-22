Investigan caso de bebé con supuestas fracturas en las costillas

La Policía de Puerto Rico investiga, desde la noche del miércoles, un caso en el que un infante de un año y nueve meses fue diagnosticado con costillas fracturadas.

De momento, se desconocen las circunstancias en las que el menor sufrió las lesiones. La investigación está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

De la investigación preliminar se desprende que el menor presuntamente presentaba un hematoma en una oreja. Sin embargo, tras una evaluación médica se determinó que presentaba fracturas en sus costillas.