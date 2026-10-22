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Posponen la sentencia contra CDobleta por el caso del asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez

La vista estaba pautada para mañana, pero la jueza emitió una nueva orden

22 de octubre de 2026 - 5:04 PM

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Momento del arresto del cantante de música urbana "CDobleta", tras entregarse a las autoridades. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La vista de sentencia contra el exponente de música urbana Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido artísticamente como “CDobleta”, por el caso relacionado con el asesinato del sargento de la Policía de Puerto Rico Eliezer Ramos Vélez, fue pospuesta para el 30 de octubre.

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Ramos Vélez fue baleado el 29 de marzo de 2024 en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina.

Este jueves, la jueza federal de distrito María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal en Hato Rey, ordenó reprogramar la vista de sentencia, pautada para mañana, viernes, para el 30 de octubre. Antongiorgi Jordán no indicó, en la orden, la razón o razones para posponer la vista de lectura de sentencia.

No obstante, la Fiscalía federal presentó una moción esta tarde en la que solicitó una nueva fecha, antes del 30 de septiembre, debido a conflictos de calendario. El documento de dos páginas contiene la firma del jefe interino de la Fiscalía federal, Héctor E. Ramírez Carbó, y de la fiscal a cargo del caso, Laura Díaz González.

“La fiscal que suscribe participará en una capacitación”, resaltó en la moción en la que solicitó adelantar la vista de sentencia para el 26, 27, 28 o 29 de octubre. “El gobierno de los Estados Unidos solicita respetuosamente que el tribunal tome conocimiento de lo anterior y adelante la vista de sentencia del acusado”, puntualizó.

La sentencia que solicita la defensa

De cara a la sentencia, la defensa de Isaac Sánchez solicitó una condena de 27 años de prisión, cinco años menos que los 32 años recomendados por la Fiscalía federal.

Quitándose una pantalla: bajo custodia de la Policía el trapero CDobleta

Quitándose una pantalla: bajo custodia de la Policía el trapero CDobleta

El artista urbano figura como persona de interés por el asesinato de un policía en Carolina.

En un memorando de sentencia presentado el 18 de octubre por el abogado Francisco Rebollo Casalduc, la defensa argumentó, entre otras cosas, que la participación del artista en el asesinato fue limitada. También señaló su edad y la ausencia de antecedentes penales como factores que, a su juicio, justifican una pena menor.

El caso está relacionado con el asesinato de Ramos Vélez. El agente, de 36 años y con 12 años de servicio en la Policía, fue asesinado a tiros tras una persecución que comenzó en el expreso Román Baldorioty de Castro.

“Mientras que los individuos que tuvieron una participación más directa en el asesinato dejaron marcadores genéticos en la escena del crimen, no existe este tipo de prueba que apunta a Isaac Sánchez, corroborando su reducido rol”, indicó la defensa, que busca una pena menor para el exponente urbano.

Isaac Sánchez se declaró culpable el 11 de junio de los cargos correspondientes a su caso, relacionados con una conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas y con armas de fuego vinculadas a delitos de narcotráfico.

Otros acusados en el caso

Además de CDobleta, también fueron acusados por el crimen Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia, Daniel J. López Vega y Víctor Pérez Fernández. Inicialmente, todos los acusados se exponían a la pena de muerte. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó en abril que no buscaría la pena.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina.El coche fúnebre partió del coliseo Rubén Zayas Montañez y fue seguido por un grupo de Policías junto a Natalie Ramos, hermana del fallecido. Los propios agentes colegas de Ramos colocaron el féretro con sus restos en el mausoleo .
1 / 11 | Entre llantos y promesas: así fue la emotiva despedida al sargento Eliezer Ramos Vélez. Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. - Ramon "Tonito" Zayas

Cabe destacar que, de todos los acusados, solo Pérez Fernández, conocido como “La Cone” y señalado como presunto líder de la organización criminal vinculada al asesinato, ha sido sentenciado. Este recibió una pena de 45 años de prisión, seguida de 10 años de libertad supervisada.

La investigación federal sobre el asesinato del sargento destapó un presunto pacto entre varias organizaciones dedicadas al narcotráfico en la zona metropolitana, identificada como “La Familia” y/o “La Alianza”. Según la Fiscalía federal, la estructura operaba desde 2021 en San Juan, Carolina y sectores cercanos, donde distribuía diversas sustancias controladas y recurría a la violencia para proteger sus territorios.

Las autoridades federales presentaron cargos contra 56 presuntos integrantes de la organización, a quienes atribuyeron actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y municiones, y la protección de puntos de drogas. Sin embargo, solo cinco fueron acusados directamente por el asesinato del sargento.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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