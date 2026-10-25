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Cerraran tramo de la PR-30 para arreglos en el sistema de iluminación en dirección a San Juan

Se recomienda utilizar la PR-01 como ruta alterna

25 de octubre de 2026 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La inversión de $11.3 millones será costeada con fondos federales y presuntamente creará cinco empleos. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) cerrará el carril derecho de la rampa 0A de la PR-30, en dirección a San Juan, entre los kilómetros 0.3 y 0.0, el martes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., como parte de los trabajos para mejorar la iluminación de la autopista Luis A. Ferré.

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Según un comunicado de prensa, la ACT recomendó como ruta alterna la rampa 0B para acceder a la PR-01.

“El propósito del proyecto son las mejoras al sistema de iluminación de la PR-52 entre los kilómetros 15 y 60”, lee el documento.

La inversión de $11.3 millones será costeada con fondos federales y presuntamente creará cinco empleos.

“Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que se exhorta a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación”, afirma además el comunicado.

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Breaking NewsSan JuanSalinasCaguasAutoridad de Carreteras y Transportación
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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