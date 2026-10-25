Cerraran tramo de la PR-30 para arreglos en el sistema de iluminación en dirección a San Juan

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) cerrará el carril derecho de la rampa 0A de la PR-30, en dirección a San Juan, entre los kilómetros 0.3 y 0.0, el martes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., como parte de los trabajos para mejorar la iluminación de la autopista Luis A. Ferré.

Según un comunicado de prensa, la ACT recomendó como ruta alterna la rampa 0B para acceder a la PR-01.

“El propósito del proyecto son las mejoras al sistema de iluminación de la PR-52 entre los kilómetros 15 y 60”, lee el documento.

La inversión de $11.3 millones será costeada con fondos federales y presuntamente creará cinco empleos.