Cerraran tramo de la PR-30 para arreglos en el sistema de iluminación en dirección a San Juan
Se recomienda utilizar la PR-01 como ruta alterna
25 de octubre de 2026 - 9:37 AM
25 de octubre de 2026 - 9:37 AM
La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) cerrará el carril derecho de la rampa 0A de la PR-30, en dirección a San Juan, entre los kilómetros 0.3 y 0.0, el martes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., como parte de los trabajos para mejorar la iluminación de la autopista Luis A. Ferré.
Según un comunicado de prensa, la ACT recomendó como ruta alterna la rampa 0B para acceder a la PR-01.
“El propósito del proyecto son las mejoras al sistema de iluminación de la PR-52 entre los kilómetros 15 y 60”, lee el documento.
La inversión de $11.3 millones será costeada con fondos federales y presuntamente creará cinco empleos.
“Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que se exhorta a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación”, afirma además el comunicado.
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