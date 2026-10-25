El Rey Felipe VI es sometido a una cirugía de la vista: aquí lo que se sabe

1 / 13 Dieciséis años después, Leonor y Sofía vuelven a celebrar el triunfo de España en el Mundial

La princesa de Asturias, quien entonces tenía cuatro años, junto a su hermana, la infanta Sofía, de tres, tocan la primera copa mundialista de España. La reina Letizia, el rey Juan Carlos y la reina emérita Sofía apreciaron el momento de cerca.

AFP