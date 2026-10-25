El Rey Felipe VI es sometido a una cirugía de la vista: aquí lo que se sabe
Tras concluido el proceso, el jefe del Estado salió llevando unas gafas de sol
25 de octubre de 2026 - 8:50 AM
25 de octubre de 2026 - 8:50 AM
El rey Felipe VI abandonó este domingo la clínica de Oviedo (norte) donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa Real.
El jefe del Estado salió sonriente y a pie con unas gafas de sol del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación.
“¡Muy bien, bien, gracias!”, dijo el rey a los periodistas que le preguntaron cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se subió al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.
La operación tuvo lugar en la noche sábado, una intervención rutinaria que se resolvió en media hora, tras lo que pasó la noche en este instituto oftalmológico.
Una intervención que tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.
Durante el sábado, Felipe VI, junto a la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía visitaron Llanes cuya cofradía de Pescadores de Santa Ana recibió el galardón al Pueblo Ejemplar 2026 y recorrieron algunos de los principales puntos de esta villa marinera de la costa oriental del Principado.
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