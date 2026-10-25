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El Rey Felipe VI es sometido a una cirugía de la vista: aquí lo que se sabe

Tras concluido el proceso, el jefe del Estado salió llevando unas gafas de sol

25 de octubre de 2026 - 8:50 AM

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El rey Felipe VI saluda a los medios tras abandonar este domingo la clínica de Oviedo (norte) donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo. (Paco Paredes)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rey Felipe VI abandonó este domingo la clínica de Oviedo (norte) donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa Real.

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El jefe del Estado salió sonriente y a pie con unas gafas de sol del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación.

“¡Muy bien, bien, gracias!”, dijo el rey a los periodistas que le preguntaron cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se subió al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.

La princesa de Asturias, quien entonces tenía cuatro años, junto a su hermana, la infanta Sofía, de tres, tocan la primera copa mundialista de España. La reina Letizia, el rey Juan Carlos y la reina emérita Sofía apreciaron el momento de cerca.El capitán de la selección española en 2010, Íker Casillas, entregó la copa mundialista a Leonor y Sofía durante el recibimiento de La Roja en el Salón de Columnas en el Palacio Real de Madrid.Las herederas al trono español vieron el partido en que La Roja conquistó su segundo campeonato mundialista.
1 / 13 | Dieciséis años después, Leonor y Sofía vuelven a celebrar el triunfo de España en el Mundial. La princesa de Asturias, quien entonces tenía cuatro años, junto a su hermana, la infanta Sofía, de tres, tocan la primera copa mundialista de España. La reina Letizia, el rey Juan Carlos y la reina emérita Sofía apreciaron el momento de cerca. - AFP

La operación tuvo lugar en la noche sábado, una intervención rutinaria que se resolvió en media hora, tras lo que pasó la noche en este instituto oftalmológico.

Una intervención que tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

El rey Felipe VI y la princesa Leonor realizaron un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, dentro de la formación militar de la heredera de la corona. En esta reunión, se puede ver a Felipe VI atender a las explicaciones de su hija sobre las condiciones del vuelo que van a realizar y el asiento eyectable del avión.El rey español Felipe VI y su hija mayor, la princesa Leonor, realizaron un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia del Aire, dentro de la formación militar de la heredera de la Corona.
1 / 9 | Así fue el histórico vuelo militar de Felipe VI y la princesa Leonor. El rey Felipe VI y la princesa Leonor realizaron un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, dentro de la formación militar de la heredera de la corona. - Casa de S.M. el Rey

Durante el sábado, Felipe VI, junto a la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía visitaron Llanes cuya cofradía de Pescadores de Santa Ana recibió el galardón al Pueblo Ejemplar 2026 y recorrieron algunos de los principales puntos de esta villa marinera de la costa oriental del Principado.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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