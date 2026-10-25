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¡Atención bañistas! Meteorología advierte sobre alto riesgo de corrientes marinas en las playas de Puerto Rico

Se esperan algunas lluvias en la tarde, mientras el riesgo de calor persistirá durante gran parte del día

25 de octubre de 2026 - 7:23 AM

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Las corrientes marinas son poderosos canales de agua que fluyen rápidamente desde la orilla hacia mar adentro. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) alertó hoy, domingo, sobre el riesgo de corrientes marinas que pueden poner en peligro la vida en las playas expuestas del norte, noroeste y este de Puerto Rico, así como en la isla municipio de Culebra.

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La agencia también advirtió sobre un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas de Vieques y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Extremas las precauciones, consulta el riesgo antes de salir y sigue las indicaciones de los salvavidas. En playas con riesgo alto, evita entrar al agua”, indicó la dependencia.

Un riesgo de corrientes marinas moderadas estará vigente hoy para las costas de Puerto Rico.
Un riesgo de corrientes marinas moderadas estará vigente hoy para las costas de Puerto Rico. ((Suministrado/Servicio Nacional de Meteorología))

El SNM advirtió, además, que las corrientes marinas pueden arrastrar incluso a nadadores expertos.

Las corrientes marinas son poderosos canales de agua que fluyen rápidamente desde la orilla hacia mar adentro. Suelen formarse en zonas bajas o en aberturas de los bancos de arena, así como cerca de estructuras como espigones, rompeolas y muelles. Preste atención a las recomendaciones de los salvavidas, las banderas de advertencia y los rótulos en las playas”, detalla el informe.

Si una persona queda atrapada en una corriente marina, el SNM recomienda gritar para pedir ayuda, mantener la calma y evitar agotarse mientras espera asistencia.

Manténgase a flote mientras llega la ayuda. Si necesita nadar para salir de la corriente, hágalo en paralelo a la orilla y, cuando sea posible, nade de regreso hacia la playa. No intente nadar directamente contra la corriente, ya que se agotará rápidamente”, recomendó la agencia.

De otra parte, el SNM emitió una advertencia de calor vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. de hoy para todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

“El calor y la humedad aumentarán el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente en zonas urbanas y bajas y durante actividades al aire libre”, detalló la dependencia.

Se esperan lluvias durante la tarde

Las altas temperaturas y la humedad de este domingo coincidirán con aguaceros y tronadas aisladas, según el SNM.

La agencia advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y en riachuelos, además de aumentos rápidos en los niveles de los ríos, particularmente en el sur y el este de Puerto Rico.

Estas condiciones podrían presentarse durante la tarde y las primeras horas de la noche, así como nuevamente desde altas horas de la noche hasta la madrugada del lunes.

Se espera que la cobertura de lluvia disminuya el lunes. No obstante, persiste cierta incertidumbre sobre el potencial de inundaciones para el martes debido a las diferencias entre los pronósticos de humedad.

Las condiciones cálidas y húmedas mantendrán el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor durante este período, indicó el SNM.

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