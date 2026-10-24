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¡Cuidado! Advierten sobre corrientes marinas amenazantes a la vida

El SNM también anticipó aguaceros y tronadas con potencial de inundaciones localizadas durante la tarde

24 de octubre de 2026 - 8:48 AM

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Otra marejada del norte llegará el lunes y volverá el oleaje peligroso y el riesgo de corrientes marinas durante la semana laboral (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Corrientes marinas amenazantes a la vida afectarán las playas expuestas del norte, oeste y este de Puerto Rico, así como de Culebra, hasta tarde en la noche del domingo, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Aunque se espera una breve mejoría en las condiciones marítimas el domingo, otra marejada del norte llegará el lunes y volverá el oleaje peligroso y el riesgo de corrientes marinas durante la semana laboral.

Mientras, una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas permanece vigente hasta el mediodía de este sábado, debido a oleaje de seis a siete pies en sectores de las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona.

Tras una mejoría temporera el domingo, se anticipa que el oleaje vuelva a aumentar el lunes.

En cuanto a las lluvias, se esperan aguaceros pasajeros durante la mañana y un aumento de aguaceros y tronadas durante la tarde, particularmente en el interior, norte y oeste de Puerto Rico.

Las lluvias más intensas o que se desarrollen sobre los mismos sectores podrían provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Las tormentas también podrían generar rayos y ráfagas de vientos.

Por otro lado, persistirán las condiciones cálidas y húmedas, que afectarán principalmente a personas sensibles al calor y a quienes permanezcan al aire libre.

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