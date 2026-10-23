“Fuera del agua”: marejada provocará olas rompientes de hasta 12 pies este fin de semana

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Si pensabas ir a la playa este fin de semana, presta atención: una marejada del noroeste mantendrá condiciones peligrosas en gran parte de las costas de Puerto Rico durante los próximos días.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), advirtió que el riesgo alto de corrientes marinas abarca las costas del noroeste, norte, este y oeste de la isla, así como Culebra, y se espera que prevalezca durante todo el fin de semana.

Además, una advertencia de oleaje fuerte estará vigente hasta las 6:00 p.m. de este viernes ante la expectativa de olas rompientes de entre ocho y 12 pies, explicó Zayas a El Nuevo Día.

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“La recomendación es estar fuera del agua al momento”, exhortó la meteoróloga, quien sugirió visitar playas más protegidas hacia el sur de Puerto Rico.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Zayas señaló que la parte más intensa de la marejada se espera durante el día de hoy. También se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas del Atlántico.

En cuanto a las condiciones del tiempo, anticipó una mañana mayormente tranquila, con algunos aguaceros pasajeros en el oeste, seguida por el desarrollo de lluvias durante la tarde en sectores del sur, interior y norte.

Sin embargo, explicó que la nubosidad asociada a una vaguada cerca de República Dominicana podría limitar la intensidad de esa actividad, como ocurrió el jueves, al reducir el calentamiento que favorece la formación de aguaceros durante la tarde.

Zayas agregó que los vientos mantienen un ambiente húmedo sobre la región y que, aunque las temperaturas estarán un poco más frescas, algunos sectores podrían experimentar valores más elevados.